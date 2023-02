Conto HYPE con conto deposito, una soluzione geniale per te

Vuoi una soluzione geniale che ti consente non soltanto di avere un conto corrente a zero spese ma anche un conto deposito con cui far lievitare i tuoi risparmi? Scegli Conto HYPE.

Questo conto digitale non è soltanto a canone zero, ma ti consente anche di aprire un conto deposito con un tasso di interesse ultra conveniente.

La soluzione geniale? Aprire un conto deposito con HYPE

Tanti anni fa i nostri avi nascondevano i propri soldi sotto il materasso oppure altrove. Adesso ci sono i conti depositi che, oltre a tenere al sicuro i nostri risparmi, maturano degli interessi.

HYPE, in collaborazione con Illimity Bank, ha studiato una soluzione geniale per far crescere i tuoi risparmi senza alcun rischio.

Questa funzionalità è disponibile sia per vecchi che nuovi clienti, inclusi i titolari del Conto HYPE che hanno compilato il questionario antiriciclaggio.

Grazie ai prodotti Illimity potrai accedere a linee di deposito sia svincolabili che non svincolabili a tassi di interesse veramente competitivi.

Inoltre sei libero di scegliere sia l’importo che la durata di una linea di deposito. Tutti i depositi sono tutelati

Come aprire il conto deposito

La prima cosa che devi fare è aprire il conto HYPE nella pagina ufficiale della fintech. Poi devi fare tap su Portafoglio nell’app e selezionare Conto deposito.

Adesso devi impostare i dettagli del deposito indicando la somma che intendi vincolare (da 1.000 a 100.000 euro), la durata del vincolo (fino a 36 mesi) e il tipo di linea.

Ovviamente, i depositi vincolati hanno un tasso di interesse annuo lordo più alto rispetto ai depositi svincolabili, ma non puoi svincolare il denaro prima che scada il deposito.

Per completare la richiesta deve inoltrarla a Illimity. Non ci sono documenti cartacei da firmare, poiché tutto avviene tramite app.

Se opti per il deposito svincolabile a 12, 24 o 18 mesi, il tasso di rendimento ammonta al 2,75%. Invece, sul deposito vincolato per gli stessi periodi il tasso di rendimento è del 3%.

Questa promo è valida fino al 20 marzo 2023. Non aspettare troppo: apri il Conto HYPE e vincola i tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.