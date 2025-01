Conto HYPE Next: ricevi un bonus di 20€ con questo codice promo

Nell’offerta complessiva della neobank HYPE, il conto HYPE Next si colloca in posizione intermedia tra il conto gratuito HYPE e il conto HYPE Premium, quello più completo. Tra le altre cose, include prelievi e bonifici istantanei senza commissioni, una carta di debito Mastercard e una polizza su assistenza medica, riparazione elettrodomestici e acquisti, per un canone mensile di 2,90 euro.

Per il conto HYPE Next è attiva una promozione che consente di ricevere un bonus di 20 euro: tutto quello che occorre fare è inserire durante la fase di iscrizione il codice promozionale CIAOHYPER nel campo apposito. Dopodiché, entro 30 giorni dall’apertura del conto, bisogna spendere almeno 50 euro con la carta associata al conto, in questo caso la carta di debito appartenente al circuito Mastercard. La pagina dedicata ad HYPE Next è disponibile a questo indirizzo del sito ufficiale HYPE.

Il conto HYPE Next: accredito dello stipendio e Box Risparmi

Con HYPE Next è possibile richiedere l’accredito dello stipendio, condividendo con il proprio datore di lavoro l’IBAN del conto. Un’altra funzione utile è Radar, progettata per semplificare la gestione del denaro, grazie alla quale si ha l’opportunità di collegare tutti gli altri conti bancari aperti a proprio nome al conto HYPE.

Da segnalare anche le funzionalità Box Salvadanaio e Box Obiettivo all’interno della sezione Risparmi. Se la scelta ricade su Box Salvadanaio, l’utente può scegliere sia la frequenza che l’importo di risparmio, e attivando l’opzione arrotondamento può mettere qualcosa da parte anche quando effettua acquisti con la carta associata al conto.

Dall’altra parte, Box Obiettivo permette di pianificare ogni tipo di spesa. Il funzionamento rimane alla portata di tutti, come già visto con Box Salvadanaio: il titolare del conto non deve far altro che selezionare un importo e una data entro cui raggiungere tale somma di denaro.

Per aprire il conto HYPE Next è sufficiente scaricare l’app e completare la registrazione a questa pagina sul sito HYPE, inserendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo e-mail valido. L’identificazione avviene tramite la registrazione di un veloce video di autenticazione.