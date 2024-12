Conto HYPE Next: subito un bonus da 20 euro con questo codice promo

HYPE Next è un conto online completo che consente di risparmiare e collegare gli eventuali altri conti di cui si è titolari. In via promozionale, i nuovi clienti che scelgono di aprire Next ricevono subito un bonus da 20 euro inserendo in fase di registrazione il codice promo CIAOHYPER.

Il conto HYPE Next include una carta di debito Mastercard, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, una polizza su assistenza medica, riparazione elettrodomestici e acquisti, più il servizio di ricarica gratis e senza limiti. Inoltre, offre la piena compatibilità con i sistemi di pagamento mobile Apple Pay e Google Pay. Il canone mensile del conto è pari a 2,90 euro al mese.

Come ricevere un bonus di 20 euro con il conto HYPE Next

Per ottenere un bonus di benvenuto del valore di 20 euro occorre inserire in fase di apertura del conto online HYPE Next il codice promozionale CIAOHYPER. Poi, dopo aver completato la registrazione, è necessario spendere almeno 50 euro con la carta di debito Mastercard associata al conto, entro 30 giorni dall’apertura del conto. Il bonus verrà inviato entro 7 giorni lavorativi.

Con HYPE Next è possibile condividere l’IBAN e accreditare il proprio stipendio, così da trasformarlo nel proprio conto principale. Attraverso l’app per dispositivi mobili e la piattaforma web, l’utente può sempre monitorare le proprie spese e i risparmi, gestendo le proprie finanze ovunque si trovi e a qualunque ora del giorno.

Inoltre, sempre da un’unica app si possono consultare i saldi e i movimenti dei propri conti online, nonché ricaricare la carta senza limiti per effettuare qualsiasi tipo di spesa. Tra i suoi vantaggi si annovera poi la sezione Box Risparmi, con cui è più facile risparmiare denaro per una o più spese programmate.

Un ulteriore punto di forza di Next è la copertura fino a 2.000 euro contro furti e danni relativi agli acquisti effettuati online. Anche i prelievi sono sempre protetti, qualora si abbia la sfortuna di incappare in una rapina, in uno scippo o in furto.