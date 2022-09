Conto Hype Premium: molto più di un semplice conto

Se si sfogliano le varie offerte di carte conto simili, si noterà subito che Conto Hype Premium offre caratteristiche notevolmente migliori a un prezzo molto conveniente.

Con zero costi di prelievo e di esborso, costa poco meno di 120 euro all’anno senza spese aggiuntive, un vantaggio significativo per gli utenti che effettuano molte operazioni.

Un vantaggio non da poco, visto che – con altre carte – l’importo prelevato di volta in volta viene spesso condizionato da limiti e commissioni imposte dalla banca.

Con Hype Premium sistono anche una serie di funzioni interessantei, come la possibilità di sospendere la carta da uno smartphone, in modo tale che furti, smarrimenti o clonazioni non si traducano in perdite economiche ingenti.

Dallo smartphone è possibile impostare le notifiche e creare piani di risparmio che possono essere utilizzati per la stesura del bilancio giornaliero, settimanale, mensile e a lungo termine sono vantaggi enormi.

Conto Hype Premium: costi e cashback

Il costo di attivazione del Conto Hype Premium è di 9,90 euro una tantum, mentre il canone mensile è di 9,90 euro.

I trasferimenti di denaro, però, sono gratuiti e non ci sono commissioni di cambio. Inoltre, si otterrà l’intera funzionalità dell’app e la copertura assicurativa e i prelievi sono gratuiti da qualsiasi sportello automatico.

La carta offre un programma di cashback per le offerte disponibili nell’apposita sezione dell’app. In questo modo, si ricevono vari bonus per ogni acquisto online di prodotti, fino a un massimo del 10%. Gli acquisti effettuati tramite l’app sono anche più sicuri e garantiti, poiché vengono elaborati direttamente nell’app bancaria. All’interno sono presenti molti marchi famosi.

Per aprire questa tipologia di conto Hype, basta accedere quie cliccare in alto su “Registrati a Premium”.

