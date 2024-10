Conto HYPE: ricevi subito fino a 25€ di bonus con questo codice

HYPE è il conto online tutto italiano che ti permette di gestire le tue finanze e le tue spese direttamente tramite una pratica applicazione per smartphone. Oggi è ancora attiva la promozione che, tramite l’inserimento del codice CIAOHYPER, ti permette di ricevere fino a 25 euro di bonus sul conto a seconda del piano che avrai scelto. Vediamoli insieme.

Conto HYPE: i tre piani a tua disposizione

Cominciamo dal conto HYPE Base, una soluzione gratuita ideale per chi desidera gestire le proprie finanze con semplicità e flessibilità. Ti offre una carta virtuale per pagamenti online e in negozio tramite smartphone, con la possibilità di prelevare gratuitamente fino a 250€ al mese da ogni sportello. Non hai limiti per le ricariche e con il cashback puoi ottenere fino al 10% sugli acquisti online. In questo caso, utilizzando il codice CIAOHYPER, riceverai un bonus di 5€.

Passiamo al piano intermedio, che è anche il più venduto, vale a dire HYPE NEXT che, al costo di 2,90€ al mese, include tutte le funzionalità del piano Base, ma con diversi vantaggi aggiuntivi. Puoi eseguire infatti fino a 10 bonifici istantanei gratuiti al mese e prelevare senza commissioni in tutta Italia. Oltre alla carta di debito Visa, HYPE Next offre assicurazioni per acquisti danneggiati o rubati, polizze su elettrodomestici e assistenza medica. Inserendo il codice CIAOHYPER riceverai un bonus di 10€.

Chiudiamo con HYPE Premium, al costo di 9,90€ al mese: la soluzione completa che include tutti i vantaggi dei piani precedenti con l’aggiunta di altri extra, come prelievi e pagamenti gratuiti in tutto il mondo, senza commissioni, grazie alla Carta World Elite Mastercard. Oltre all’assistenza prioritaria, HYPE Premium include assicurazioni premium su viaggi, spese mediche all’estero e protezioni digitali. Puoi anche pagare bollette e bollettini direttamente dall’app senza costi aggiuntivi. Qui, tramite il codice CIAOHYPER, riceverai il massimo del bonus: 25€.

Ogni piano HYPE è comunque pensato per permetterti di gestire comodamente le tue finanze tramite app: scegli quello che più si adatta alle tue esigenze.