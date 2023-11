Conto Key: guadagna fino al 4,75% lordo sui tuoi risparmi

Se sei alla ricerca di opportunità vantaggiose per ottimizzare i tuoi risparmi, dovresti considerare l’offerta eccezionale di Conto Key di Banca Progetto.

In occasione del Black Friday, questa soluzione finanziaria si presenta come un’opportunità imperdibile per massimizzare i benefici del tuo denaro.

Conto Key di Banca Progetto: il conto deposito che ti fa guadagnare di più

Conto Key è un conto a canone zero che offre una serie di vantaggi unici. Con la possibilità di effettuare bonifici ordinari e istantanei in tutta l’area SEPA, accompagnati da una carta di debito internazionale a circuito MasterCard gratuita, questo conto si distingue per la sua versatilità. Ma la vera ciliegina sulla torta è il tasso di remunerazione del 2,5% valido fino al 31 marzo 2024.

Ma le offerte di Banca Progetto non si fermano qui. Con la possibilità di attivare linee di deposito svincolabili o non svincolabili, hai il controllo sulla gestione della tua liquidità.

Puoi personalizzare la durata e i tassi di interesse, scegliendo tra opzioni che vanno dal 3% al 4,75%. L’apertura di Conto Key è un processo semplice, richiedendo solo un documento di identità valido, la tessera sanitaria o il codice fiscale, un numero di cellulare e un indirizzo email.

Conto Key è associato a Conto Progetto, un conto deposito flessibile che ti permette di guadagnare interessi sui tuoi risparmi senza vincoli temporali.

Con tassi di interesse variabili in base alla durata del vincolo, Conto Progetto offre una serie di opzioni di investimento.

La giacenza minima richiesta è di 5.000 euro, ma i rendimenti sono allettanti: un interesse lordo del 3,75% per un vincolo di 6 mesi, corrispondente a un rendimento netto del 2,78%, e un interesse lordo del 4,75% per un vincolo massimo di 60 mesi, con un rendimento netto del 3,52%.

Se desideri usufruire di queste offerte uniche, l’apertura di un conto deposito con Banca Progetto può essere effettuata sia online sia presso una delle sue numerose filiali in Italia.

Approfitta di questa straordinaria opportunità durante il Black Friday e ottieni un rendimento interessante sui tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.