Conto Mediolanum: zero spese e un prodotto Apple in regalo invitando gli amici

Banca Mediolanum mette a disposizione dei risparmiatori italiani la soluzione giusta per aprire un conto corrente davvero conveniente. Si tratta di SelfyConto, un conto online con canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e prelievi e bonifici gratis. Al conto è possibile abbinare la carta di credito con un costo di 1 euro al mese.

Scegliere SelfyConto, inoltre, apre le porte ai vantaggi della promozione “porta un amico“. I clienti Mediolanum, infatti, possono invitare amici ad aprire SelfyConto. In base al numero di amici invitati che aprirà il conto corrente sarà possibile ricevere un prodotto Apple in regalo, come iPhone 15 (con 6 amici invitati che sceglieranno Banca Mediolanum).

Per aprire SelfyConto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: tanti vantaggi e un prodotto Apple in regalo

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum significa poter contare su di un conto corrente con:

canone zero per un anno , invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30

, invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30 carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito con un canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

C’è poi la possibilità di sfruttare la promo “porta un amico”. Dopo l’apertura del conto, infatti, è possibile invitare i propri amici ad aprire SelfyConto. In base al numero di amici che apriranno il conto sarà possibile ricevere in regalo:

Apple Watch SE con 2 amici invitati che passano a Mediolanum

con 2 amici invitati che passano a Mediolanum iPad 10 con 4 amici invitati che passano a Mediolanum

con 4 amici invitati che passano a Mediolanum iPhone 15 con 6 amici invitati che passano a Mediolanum

Tutti i dettagli sulla promo “porta un amico” e sulla sua validità sono accessibili tramite il sito della banca.

Per richiedere l’apertura del conto corrente basta seguire la procedura online, disponibile tramite il box qui di sotto.