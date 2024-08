Conto multi-valuta ideale per viaggiare: prova gratis Revolut Premium per 3 mesi

Revolut è, sempre più, la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto con carta abbinata. Tra i punti di forza di Revolut c’è anche la possibilità di sfruttare il cambio valuta senza commissioni e, quindi, poter contare su un vero e proprio conto “multi-valuta” per gestire le proprie spese, in particolare durante le vacanze e in occasione di un viaggio all’estero.

Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di provare gratis per 3 mesi Revolut Premium, una delle versioni più interessanti di Revolut, normalmente disponibile con un canone di 9,99 euro al mese. Oltre alla versione Premium, c’è anche il piano Standard a canone zero da tenere d’occhio. Per iniziare la prova gratuita basta visitare il sito ufficiale di Revolut.

Revolu Premium: perché scegliere il conto multivaluta

Con Revolut Standard è possibile accedere a un conto a canone zero con carta abbinata e una serie di servizi inclusi, tra cui c’è anche il cambio valuta senza commissioni, dal lunedì al venerdì, con un limite di 1.000 euro al mese. Per accedere a un’offerta bancaria ancora più completa c’è la possibilità di puntare su Revolut Premium.

Il conto in questione include il cambio valuta senza commissioni e senza limiti (dal lunedì al venerdì) e aggiunge anche varie coperture assicurative, proponendo servizi aggiuntivi rispetto al piano Standard. Come sottolineato in precedenza, la versione Premium del conto di Revolut è disponibile con 3 mesi gratis, per una prova senza vincoli.

Per iniziare la prova basta accedere al sito di Revolut qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita, il canone sarà di 9,99 euro al mese ma sarà possibile anche scegliere un’altra versione, come quella a canone zero, oppure interrompere l’utilizzo del conto, senza alcun costo.