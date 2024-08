Conto multi-valuta per le vacanze: Revolut Premium è gratis per 3 mesi

Revolut è la scelta giusta per chi ha bisogno di un conto con carta abbinata per gestire le proprie finanze e le spese quotidiane. In particolare, durante le vacanze, soprattutto all’estero, c’è la possibilità di affidarsi ad alcune delle funzionalità che rendono Revolut un vero e proprio punto di riferimento per il settore finanziario.

I clienti Revolut possono sfruttare il cambio valuta senza commissioni. Scegliendo il piano Premium, inoltre, ci sono diverse coperture assicurative incluse che torneranno molto utili durante un viaggio, come l’assicurazione medica globale e l’assicurazione sui bagagli. Questa versione di Revolut ha un costo di 9,99 euro al mese ma è gratis per 3 mesi, senza vincoli.

Per iniziare la prova gratuita è sufficiente visitare il sito ufficiale di Revolut, accessibile tramite il box qui di sotto.

Revolut: la scelta giusta per un conto multivaluta

Con Revolut è possibile accedere a un’offerta bancaria completa e ricca di vantaggi, con diversi piani a disposizione per scegliere l’opzione giusta in base alle proprie necessità. È possibile, ad esempio, sfruttare il piano Revolut Standard a canone zero, con carta abbinata, che garantisce il cambio valuta senza commissioni (dal lunedì al venerdì) fino a 1.000 euro al mese. Questo consente di effettuare transazioni in valuta diversa dall’euro (in una delle valute supportate da Revolut) riducendo i costi.

Scegliere Revolut Premium, con la prova gratuita di 3 mesi, è ancora più interessante in quanto i vantaggi disponibili si moltiplicano. Con questa versione del piano, infatti, c’è il cambio valuta senza commissioni e senza limiti (dal lunedì al venerdì) e ci sono anche varie coperture assicurative che consentono di viaggiare in tutta tranquillità. Per accedere alla prova gratuita basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata di registrazione.