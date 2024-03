Conto online a zero spese: la scelta più conveniente è HYPE

Il Conto HYPE è la soluzione giusta per aprire un nuovo conto corrente a zero spese. Si tratta della soluzione giusta per i più giovani e per chi è alla ricerca di un secondo conto a cui affidare le spese quotidiane. HYPE, inoltre, consente di personalizzare il conto passando al piano Next che, con un costo di appena 2,90 euro al mese, aggiunge diversi vantaggi extra.

Per richiedere l’apertura del conto basta collegarsi al sito ufficiale di HYPE.

Conto HYPE: la scelta vantaggiosa a zero spese

Con Conto HYPE è possibile accedere a un conto corrente completo, con carta virtuale inclusa per i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay e gli acquisti online. In caso di necessità, inoltre, è possibile richiedere l’emissione della carta fisica che costa 9,90 euro e con cui poter effettuare prelievi gratis, fino a 250 euro al mese.

Questo conto ha canone zero, senza requisiti da rispettare, include bonifici gratis e consente l’accredito dello stipendio. Da notare, però, che il conto prevede una ricarica massima di 15.000 euro all’anno. Si tratta di un limite elevato che lo rende perfetto per i giovanissimi e per chi cerca un conto secondario per le spese quotidiane.

In qualsiasi momento è possibile passare al Conto HYPE Next, con un costo di 2,90 euro al mese. Questo conto include la carta di debito fisica e aggiunge i prelievi gratis, senza limiti in Italia, oltre a 10 bonifici istantanei ogni mese. Da notare che Next permette la ricarica illimitata del conto corrente, risultando ideale anche come conto principale.

A completare l’offerta di HYPE c’è il conto Premium che aggiunge vari servizi extra a fronte di un costo di 9,90 euro al mese. Per scegliere il Conto HYPE da aprire basta collegarsi al sito ufficiale e seguire, quindi, una veloce procedura di sottoscrizione online.