Conto online Credit Agricole: ottieni fino a 150 euro in Buoni Amazon e 100 euro di cashback

Grazie alla nuova promozione in corso in scadenza il prossimo 30 maggio, l’apertura del conto online Credit Agricole consente di ottenere fino a 150 euro in Buoni Amazon e 100 euro di cashback. In più si beneficia di un conto a canone zero per i primi 9 mesi, al termine dei quali può essere azzerato se si hanno meno di 35 anni oppure accreditando lo stipendio o la pensione. Volendo è inoltre possibile aprire un conto deposito con cui si ottiene il 4% annuo lordo per 3 mesi e il 3,75% annuo lordo per 6 mesi. La promozione è disponibile su questa pagina di Credit Agricole.

Fino a 250 euro in regalo con l’apertura del conto corrente online Credit Agricole

Gli elementi più importanti dell’ultima iniziativa lanciata da Credit Agricole sono i Buoni Regalo Amazon fino a 150 euro e i 100 euro di cashback utilizzando la carta di debito Visa associata al conto. Andiamo per gradi.

Per quanto riguarda i Buoni Amazon fino a 150 euro, la promo prevede un buono regalo da 25 euro per ogni amico che apre il conto corrente online. In totale sono ammessi fino a 6 amici, per un importo complessivo quindi di 150 euro.

A questi si possono aggiungere ulteriori 100 euro in Buoni Regalo Amazon usando la carta di debito Credit Agricole Visa per una spesa pari o superiore a 1.000 euro. Le spese che concorrono a ottenere il Buono Regalo Amazon supplementare sono i pagamenti tramite POS o wallet digitali oppure gli acquisti online. In alternativa al Buono Amazon da 100 euro, è possibile ottenere un Buono da 50 euro spendendo tra i 500 e 999,99 euro.

Per partecipare alla nuova promozione Credit Agricole è necessario aprire il conto online entro il 30 maggio e inserire in fase di registrazione del conto il codice VISA, richiedendo la carta di debito associata al conto corrente.