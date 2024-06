Conto online di Crédit Agricole a canone zero e richiedi subito la tua carta di credito

Vantaggi del conto

Per i primi nove mesi, il conto non ha alcun canone mensile. Dopo questo periodo, il canone di 2€ al mese può essere facilmente azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, inoltre rimane gratis per chi ha meno di 35 anni, per chi possiede un patrimonio di almeno 5.000€, o con un dossier titoli attivo.

Carta di debito e servizi inclusi

Il conto include una carta di debito Crédit Agricole Visa è gratuita per i primi due anni, permettendo pagamenti sicuri e facili, sia online che nei negozi fisici. Inoltre è possibile richiedere carte di credito per pagare gli acquisti in Italia e all’estero in tutta comodità e sicurezza, anche da smartphone, wearable, tablet e pc, pagando il mese successivo.

I servizi digitali inclusi comprendono bonifici SEPA online gratuiti e prelievi illimitati su tutti gli ATM Crédit Agricole. L’app e l’home banking offrono un controllo completo del conto direttamente dal proprio dispositivo.

Promozioni e bonus

Aprendo il conto online entro il 30 giugno e utilizzando il codice promozionale “VISA”, si possono ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it attraverso l’uso della carta di debito. Inoltre, invitando amici ad aprire un conto con il proprio codice promozionale, si possono guadagnare fino a 300€ in Buoni Regalo, 50€ per ogni amico che apre un conto, fino a un massimo di sei amici.

App Crédit Agricole

L’app di Crédit Agricole permette di gestire il conto con facilità, prenotare appuntamenti in filiale, richiedere prodotti finanziari e ricevere notifiche sui movimenti del conto. È anche possibile effettuare pagamenti in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Sicurezza e supporto

La sicurezza è una priorità per Crédit Agricole, con la possibilità di mettere la carta di debito in pausa in caso di smarrimento o furto, e di effettuare acquisti online protetti grazie al servizio 3D Secure. Inoltre, ogni cliente ha accesso a un consulente dedicato, disponibile sia in filiale che a distanza per supporto personalizzato.