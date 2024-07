Conto Online di Crédit Agricole: canone zero e Buoni Regalo Amazon fino a 250€

Crédit Agricole presenta il suo Conto Online, una soluzione versatile e conveniente pensata per rispondere a ogni tipo di esigenza finanziaria. Questo conto corrente si distingue per il canone zero, un consulente dedicato disponibile in filiale e a distanza, e la possibilità di ottenere fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.

Canone zero per i primi 9 mesi

Il Conto Online di Crédit Agricole è offerto a canone zero per i primi 9 mesi. Successivamente, il canone può essere azzerato se sei under 35, accrediti lo stipendio o la pensione, hai un dossier titoli attivo o possiedi un patrimonio uguale o superiore a 5.000€. Questa flessibilità rende il conto accessibile e conveniente per un’ampia gamma di utenti.

Carta di debito e di credito immediate

Inclusa nel conto, la Carta di Debito Crédit Agricole Visa può essere utilizzata immediatamente collegandola ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. La gestione della carta è semplice e sicura grazie all’app Crédit Agricole, che permette di bloccare la carta o metterla in pausa con un semplice tap. Inoltre, sono disponibili diverse tipologie di carte di credito e carte prepagate, attivabili direttamente dall’app.

Fino a 250€ in Buoni Regalo

Crédit Agricole propone diverse promozioni per chi apre un conto online. Utilizzando il codice promozionale “VISA” entro il 5 settembre, si può ottenere fino a 100€ in buoni regalo. Per partecipare, è necessario sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzarla per un minimo di 500€ e un massimo di 1.000€. Inoltre, si può guadagnare un buono regalo da 25€ per ogni amico che apre un conto online, fino a un massimo di 6 amici, ottenendo così fino a 150€ aggiuntivi in buoni regalo.

Protezione mezzi di pagamento e Carta Oro American Express

Un’ulteriore promozione prevede l’ottenimento di 25€ in buoni regalo sottoscrivendo l’assicurazione Protezione Mezzi di Pagamento al momento dell’apertura del conto con il codice promozionale “VISA”. Questa assicurazione, al costo di soli 2€ al mese, offre un rimborso in caso di utilizzo fraudolento delle carte. Infine, è possibile richiedere la carta di credito Oro American Express direttamente dall’app, con la quota gratuita il primo anno e numerosi vantaggi.

Costi e operatività

Il Conto Online di Crédit Agricole offre una serie di operazioni gratuite, tra cui l’uso di Home Banking e dell’App, bonifici SEPA online, domiciliazioni bancarie e l’invio dell’estratto conto online.

Gestione da App e consulenza personalizzata

L’App Crédit Agricole Italia offre numerose funzionalità per la gestione quotidiana delle finanze. È possibile richiedere prodotti, ottenere quotazioni e monitorare gli investimenti in qualsiasi momento. Oltre all’ampia autonomia offerta dall’app, Crédit Agricole garantisce sempre la disponibilità di un consulente dedicato, sia in filiale sia a distanza, per un supporto personalizzato.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.