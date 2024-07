Conto online multivaluta Revolut: il piano Premium è gratis per 3 mesi

Il conto online multivaluta Revolut è protagonista in queste ore di un’ottima promozione. Sul sito ufficiale, infatti, è possibile riscattare 3 mesi gratis del piano Premium iscrivendosi per la prima volta al conto.

Tra i vantaggi più significativi del piano Revolut Premium si annoverano i punti del programma fedeltà RevPoints (2.500 punti come bonus di upgrade, a cui si somma 1 punto per ogni 4 euro spesi), abbonamenti per il fitness e servizi VPN (tra cui piano Coach di Freeletics e NordVPN Standard), più un risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri.

Le caratteristiche chiave del conto multivaluta Revolut Premium

Il piano Premium di Revolut si distingue rispetto ad altri conti analoghi per offrire ai suoi utenti la possibilità di convertire somme illimitate di denaro in più di 29 valute senza commissioni, dal lunedì al venerdì, oltre che prelevare fino a 400 euro al mese (anche in questo caso senza pagare alcuna commissione).

Per riscattare la prova gratuita di 3 mesi di Revolut Premium occorre collegarsi alla pagina dedicata alla promozione (il link rimanda al sito ufficiale). Dopodiché bisogna inserire il proprio numero di telefono e premere sul tasto Invio della tastiera. Fatto questo, il sistema provvederà ad inviare in automatico un link univoco al numero di telefono appena scritto, tramite il quale si dovrà installare l’app Revolut. Poi, una volta completata la registrazione, si riceverà un invito ad eseguire l’upgrade al piano Premium. Al termine del periodo promozionale, infine, si potrà scegliere se rinnovare o meno. In caso di disdetta, non sono previste penali da pagare.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Revolut è disponibile tramite questa pagina dedicata.