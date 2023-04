Conto per giovani: ecco perché scegliere Banca Mediolanum con interessi al 4%

Qual è il miglior conto corrente per i più giovani? Per gli Under 30 oggi c’è una scelta davvero conveniente per poter attivare un nuovo conto corrente. Si tratta di SelfyConto di Banca Mediolanum che permette di accedere ad un conto davvero a zero spese con il plus rappresentato dalla possibilità di beneficiare di interessi al 4% su depositi a 6 mesi andando ad impostare l’accredito dello stipendio.

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è inclusa la carta di debito, per prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro, ed è possibile effettuare tutte le operazioni bancarie senza commissioni (a partire dai bonifici). Il conto corrente è a canone zero per tutti gli Under 30 e consente anche l’accesso a tanti altri servizi proposti da Banca Mediolanum (finanziamenti, prodotti assicurativi e altro ancora).

Per richiedere SelfyConto è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto. L’apertura del conto può essere completata anche tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta giusta come conto per giovani

Puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum è una scelta vincente. Il conto corrente in questione propone un’offerta a zero spese davvero unica sul mercato bancario. Con SelfyConto è possibile beneficiare di:

canone azzerato per tutti gli Under 30 (invece di 3,75 euro al mese)

per tutti gli Under 30 (invece di 3,75 euro al mese) carta di debito gratuita per pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro

per pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro carta di credito richiedibile al costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

richiedibile al costo di e con plafond di 1.500 euro tutte le carte sono compatibili con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

bonifici e altre operazioni bancarie effettuabili senza commissioni

e altre operazioni bancarie effettuabili interessi al 4% sui depositi per 6 mesi: ogni 10.000 euro investiti si ricevono circa 138 euro di interessi netti

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è disponibile il link qui di sotto:

I clienti di Banca Mediolanum possono accedere a vari servizi aggiuntivi come:

SelfyCredit Instant per ottenere un prestito personale fino a 20.000 euro direttamente via app

prodotti assicurativi studiati per coprire tutte le esigenze dei clienti

trading online con la possibilità di operare su 24 mercati mondiali

