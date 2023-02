Conto Sella: basta lo SPID per aprirlo, ecco come

I conti correnti online stanno continuando ad avere un successo enorme. Ad esempio, Banca Sella consente adesso l’apertura del conto online usando semplicemente lo SPID.

Quindi, se anche tu lo possiedi, puoi adesso avvalerti della premiata esperienza in ambito home banking del Conto Sella.

Ovviamente, non è soltanto per questo motivo che dovresti aprire il conto in questa pagina. Conto Sella è stato eletto nel 2021 come miglior conto corrente multicanale italiano.

Conto Sella ti mette a disposizioni una carta di debito gratuita, un conto con IBAN italiano e una vasta gamma di servizi bancari che potrai usare direttamente dal tuo smartphone tramite l’app.

Ti basta lo SPID per aprire il Conto Sella

Ciò che caratterizza principalmente il Conto Sella è la sua affidabilità e praticità. Hai a disposizione tre profili di conto:

Conto Start , che ha un costo mensile pari a 1,50 euro , ma è gratis nei primi tre mesi;

, che ha un costo mensile pari a , ma è gratis nei primi tre mesi; Conto Premium , che ha un costo mensile di 5 euro ed è adatto per le spese più complesse;

, che ha un costo mensile di ed è adatto per le spese più complesse; Conto Circle, che costa 8 euro al mese e con il quale potrai dividere le spese insieme a parenti e amici.

Indipendentemente dal conto che sceglierai di aprire QUI, avrai a disposizioni i principali servizi bancari, tra cui l’IBAN, la possibilità di inviare bonifici illimitatamente e senza pagare nulla sia in Italia che nei Pasi SEE, una carta a canone zero con cui prelevare gratuitamente dagli ATM Sella.

Potrai gestire tutte le operazioni e le tue finanze direttamente dall’applicazione Sella, con saldo e movimenti del conto sempre aggiornati in tempo reale.

Potrai anche aggregare tutti i conti che hai con altre banche in un unico posto, ma anche avvalerti dei servizi di investimento e di protezione.

Per aprire Conto Sella non devi far altro che accedere a questo link e scegliere uno dei tre conti disponibili. Grazie allo SPID, potrai farlo in modo più semplice e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.