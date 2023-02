Conto Sella è l'unico conto che monitora anche il dark web

Vorresti essere sempre al sicuro da imprevisti informatici e – al tempo stesso – proteggere dati personali e sensibili? Essere al corrente di tutti i rischi non è sempre facile e per questo motivo una mano in più può fare sempre comodo. Ecco perché Banca Sella offre un vantaggio unico: una copertura assicurativa totalmente gratuita contro tutti i rischi informatici, che include anche scansioni periodiche nel dark web alla ricerca di possibili violazioni dati. Accedere alla copertura è semplicissimo, basta essere titolari di un Conto Sella Premium o Circle.

Polizza contro i rischi informatici, ecco cosa include

La Polizza Protezione Digitale di Banca Sella offre ai titolari di un conto Premium o Circle una soluzione completa per la protezione dei loro dati personali online attraverso la piattaforma “Digitale Sicuro”, che fornisce servizi di monitoraggio dati in internet e nel dark web, assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, software di protezione dei dati personali per dispositivi fissi e mobili, nonché anticipo delle spese di prima necessità in caso di blocco della carta di credito per clonazione o operazioni sospette.

Inoltre, la copertura assicurativa comprende assistenza psicologica in Italia a seguito di danno alla reputazione, supporto per la pulizia di virus e malware, supporto in caso di guasto o malfunzionamento di apparecchi digitali, recupero e cancellazione dei dati informatici, e servizio di interprete disponibile all’estero.

Come richiedere la copertura assicurativa

Banca Sella offre ai titolari di un conto Premium o Circle una copertura assicurativa di altissimo livello inclusa nel canone. Conto Sella è stato premiato nel 2021 come miglior conto multicanale del settore e offre ai propri utenti la possibilità di gestire le proprie finanze, pagamenti e operazioni bancarie in modo efficiente e sicuro tramite la tecnologia di digital banking.

Conto Sella Premium è la scelta ideale per chi ha esigenze finanziarie complesse e desidera un’esperienza bancaria semplice e comoda anche in viaggio. Include prelievi gratuiti da ATM Sella e bonifici online in Italia e Paesi SEE, carte di debito e credito gratuite, funzionalità di salvadanaio digitale, statistiche di monitoraggio delle spese, invio denaro istantaneo e, ovviamente, la copertura assicurativa. Il prezzo mensile è di 5 euro, ma per i primi tre mesi è ridotto a 1,50 euro se apri il conto tramite questo link.

Conto Sella Circle, invece, è pensato per le spese condivise all’interno di gruppi di persone, come famiglie, amici o coinquilini. Include prelievi gratuiti da ATM Sella e di altre banche in area Euro, bonifici istantanei e bonifici online in Italia e Paesi SEE, carte di debito e prepagate gratuite per ogni intestatario del conto, funzionalità digitali come il salvadanaio, statistiche e invio denaro, nonché la copertura assicurativa. Inoltre, è possibile aprire conti Sella Junior per minori di 18 anni illimitati e gratuiti e due conti Start a canone gratuito per il primo anno. Il prezzo mensile è di 8 euro, ma per i primi tre mesi è scontato a 5 euro.

