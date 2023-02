Conto Sella: il conto che ti protegge dai rischi informatici

Banca Sella offre una soluzione per tutte le esigenze finanziarie, dalle più semplici alle più complesse. Il suo conto può essere gestito con facilità direttamente da smartphone ed è disponibile in versione Start, Premium o Circle.

Conto Sella offre numerose funzionalità come un salvadanaio digitale per i risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese, un servizio plick per inviare bonifici anche senza conoscere l’IBAN del beneficiario. Inoltre, con i profili Premium e Circle, è inclusa gratuitamente una Polizza Protezione Digitale.

La polizza permette di accedere al programma e alla piattaforma Digitale Sicuro per la sicurezza dei dati personali che offre servizi di monitoraggio dati in internet e nel dark web per tenere sotto controllo il livello di rischio della propria identità online. Il servizio include l’assistenza clienti 24/7 e offre disponibilità di software per la protezione dei dati personali durante l’utilizzo dei dispositivi fissi e mobili.

In più è previsto l’anticipo spese di prima necessità in caso di blocco della carta di credito per clonazione o operazioni sospette, assistenza psicologica in Italia a seguito di danno reputazionale – estesa anche ai minori – , supporto pulizia virus e malware, supporto in caso di guasto o malfunzionamento di apparecchi digitali, recupero e cancellazione dati informatici e interprete a disposizione all’estero.

Ricordiamo che Banca Sella partecipa anche alla campagna di informazione per usare in sicurezza canali e strumenti digitali promossa dal CERTFin, insieme a Banca d’Italia, Abi, Ivass e altri istituti di credito: una campagna orientata ad aumentare la consapevolezza e a sensibilizzare i clienti ad un uso informato e sicuro degli strumenti e dei canali digitali, per non cadere nelle trappole di quanti sfruttano la tecnologia e fanno leva sulle vulnerabilità del fattore umano.

