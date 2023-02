Conto Sella, niente imprevisti informatici grazie alla copertura assicurativa

Gli imprevisti informatici sono sempre dietro l’angolo ogni volta che si utilizza un PC o dispositivo mobile.

Non è sempre facile conoscere tutti i rischi a cui sei esposto, quindi una mano in più è sempre ben accetta.

Per questo motivo Banca Sella offre ai suoi clienti una copertura assicurativa gratuita contro ogni tipologia di rischio informatico.

Nella polizza è incluso un servizio che scansiona periodicamente il dark web per rintracciare possibili violazioni dei dati.

Se sei interessato a questa forma assicurativa, devi aprire uno dei piani di conto online con Banca Sella, optando tra il conto Premium o Circle cliccando sul link qui sotto:

Cosa è incluso nella polizza contro gli imprevisti informatici

La copertura assicurativa di Banca Sella prende il nome di Polizza Protezione Digitale. Si tratta di una soluzione completa per proteggere i tuoi dati personali online tramite la piattaforma Digitale Sicuro, che monitora sia il Web normale che il dark web.

Può contattare il servizio di assistenza clienti tutti i giorni e a qualsiasi ora. Inoltre disponi anche di un software che ti protegge sia sui PC fissi che sui dispositivi mobili, ma anche di un servizio che ti anticipa i soldi delle spese più necessarie nel caso di blocco della carta di credito.

Nella copertura assicurativa è compresa anche l’assistenza psicologica se dovessi subire un danno alla tua reputazione, un supporto per eliminare malware e virus, un supporto in caso che un apparecchio digitale si guasti e un servizio di recupero dei dati informatici.

Come detto in precedenza, per accedere a questa copertura assicurativa devi aprire il Conto Premium o il Conto Circle di Banca Sella.

Se hai esigenze finanziarie complesse, il Conto Premium è quello che fa per te. Il canone mensile del conto ammonta a 5 euro, ma nei primi tre mesi pagherai soltanto 1,50 euro. Puoi richiedere una carta di credito col conto, che è completamente gratuita.

Per maggiori informazioni in merito, clicca sul link qui sotto:

Invece, il Conto Circle è ottimo se vuoi condividere le spese insieme ad amici e familiari. Il canone mensile è di 8 euro, che nei primi tre mesi è pari a 5 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.