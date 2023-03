Conto Sella Premium: comodo anche in viaggio, in promo a 1,50€

Conto Sella è un conto corrente digitale, in grado di fornire tutti i servizi di una banca tradizionale (Banca Sella) pur mantenendo un’esperienza utente semplice e intuitiva. Recentemente premiato come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online, Conto Sella offre un IBAN italiano, carte di debito/credito e servizi digitali all’avanguardia. Tutto ciò che ti serve, direttamente dal tuo smartphone.

Per spese più complesse, comodo anche in viaggio, è Conto Premium: si tratta di una soluzione più avanzata rispetto a Conto Start, offrendo più funzionalità a un prezzo leggermente superiore. Grazie alla promozione in corso, tuttavia, potrai usufruire di Conto Premium al prezzo di Start per tre mesi: soltanto 1,50 euro al mese. Una volta terminato il periodo promozionale, il canone tornerà a 5 euro mensili: un prezzo, comunque, eccellente considerando la quantità di servizi offerta.

Perché Conto Premium conviene?

Grazie a Conto Premium, gestire le tue spese quotidiane non è mai stato così facile e conveniente. L’applicazione dedicata è l’hub attorno a cui ruota ogni servizio e funzionalità: avrai, infatti, pieno controllo sulle tue finanze e potrai monitorare le spese in tempo reale ovunque tu sia, ma anche effettuare bonifici, ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini e molto altro. Tutto con un solo tap.

Ma il Conto Premium di Banca Sella offre molto più. Si tratta, infatti, di una soluzione perfetta per le spese più complesse, comoda anche da portare con sé quando si viaggia, che offre tanti vantaggi in grado di aiutarti a risparmiare tempo e denaro. Prelievi da ATM Sella e bonifici online in Italia e Paesi SEE sono illimitati e gratuiti, così come gratis sono la carta di debito (se richiesta in fase di apertura) e la carta di credito.

Altre funzionalità aggiuntive includono un salvadanaio digitale per tutti i tuoi risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese, invio denaro per scambiare soldi all’istante con altri utenti Sella, un comodo aggregatore conti anche di altre banche – per avere sempre tutto sotto controllo – e la possibilità di collegare altri clienti Sella al conto grazie alla “Connessione conti”. In più, in quanto titolare di un Conto Premium avrai accesso a contenuti esclusivi di educazione finanziaria e una interessante copertura assicurativa dai rischi informatici.

Apri il tuo Conto Premium in pochi, semplici passaggi e con la massima comodità. Grazie alla promozione in corso, potrai approfittare di tre mesi a soli 1,50 euro, poi il prezzo tornerà a 5 euro mensili. I requisiti richiesti sono la maggiore età e residenza in Italia. Una volta avviato il processo di richiesta, tieni a portata di mano il tuo codice fiscale, un documento d’identità, il tuo smartphone e una webcam. In caso non avessi quest’ultima, puoi fornire un secondo documento identificativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.