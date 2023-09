Conto Sella Start, canone zero Under 30 e DAZN gratis 2 mesi

Banca Sella ha appena annunciato una grande offerta per i giovani: il conto online Start sarà gratuito per tutti i minori di 30 anni che lo aprono entro il 31 dicembre 2023.

Si tratta di un’opportunità incredibile, soprattutto se stai cercando un conto corrente che offra gestione digitale e assistenza di persona senza eventuali tasse per i giovani.

Ma non è tutto. Oltre ad avere tutto ciò che ti serve per operare dove e quando vuoi, Conto Sella Start ti offre anche il tempo per dedicarti alle tue passioni e tifare la squadra del cuore.

Vuoi goderti tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League, la Liga EA Sports, il meglio del basket italiano ed europeo con la LBA, Eurolega, Eurocup e il football americano della NFL?

Se richiedi online il conto entro il 30 settembre e accrediti lo stipendio entro il 31 ottobre, avrai l’abbonamento a DAZN Standard per i primi 2 mesi offerto da Banca Sella, per seguire tutto lo sport che ami.

Conto Sella Start gratuito per gli Under 30

Se cerchi un conto corrente versatile e pratico, Conto Start di Banca Sella è un’ottima scelta. Con un’ampia disponibilità di vantaggi e servizi, offre il perfetto equilibrio tra comodità e flessibilità.

Come tutti gli altri conti correnti online, Banca Sella ti consente la gestione delle finanze tramite home banking e app e ti offre una carta di debito gratuita, oltre a tanti vantaggi su prelievi e pagamenti.

Come dicevamo, gli Under 30 disporranno del canone gratuito fino al compimento dei 30 anni. Per tutti gli altri, il conto è gratuito per 3 mesi, poi pagheranno soltanto 1,50 euro al mese.

Tra le altre caratteristiche, l’assenza di spese per l’apertura e la chiusura del conto, la carta di debito internazionale gratuita, la presenza di un salvadanaio digitale e di un aggregatore di conti di altre banche, una funzione di statistiche per il monitoraggio delle spese.

Ricordati di aprire il conto entro il 30 settembre se vuoi avere DAZN gratis per 2 mesi ed entro il 31 dicembre se sei Under 30 per avere il canone gratuito. Puoi usare lo SPID per farlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.