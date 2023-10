Conto Sella Start: zero canone per chi ha meno di 30 anni

Chi è giovane ed è alla ricerca di un conto corrente senza costi di mantenimento o limiti, può sicuramente optare per il Conto Sella Start, un prodotto finanziario di Banca Sella a canone zero per chi ha meno di 30 anni, se richiesto entro il 31 dicembre 2023.

È abbinato a una carta di debito MasterCard e offre prelievi e bonifici senza limiti.

Conto Sella Start: il conto pensato per i giovani

Insieme al canone gratuito sotto i 30 anni, Conto Sella Start offre una carta di debito MasterCard, anch’essa gratis se richiesta in fase di registrazione. Rende possibile prelevare senza commissioni presso gli ATM Sella di tutta Italia, oltre a inviare bonifici SEPA gratuiti e senza limiti.

Le funzionalità aggiuntive del conto includono anche un salvadanaio digitale per i vostri risparmi, statistiche per avere una panoramica sulle spese e una sezione dove aggregare i conti di altre banche, con il supporto alla banca multicanale.

L’applicazione fornita da Banca Sella per il conto è molto semplice e veloce da usare, fornendo informazioni in tempo reale su saldo e movimenti tramite conto e carta. Premette anche l’accesso al resto delle funzionalità del conto corrente, oltre alle soluzioni bancarie, gli investimenti e le protezioni.

La promozione del Conto Sella Start è riservata a tutte le persone minori di 30 anni, che richiedono il conto entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Il canone mensile rimarrà gratuito fino al compimento del 30° anno di età, dopodiché passerà a 18€ l’anno (esclusa l’imposta di bollo).

Per richiedere il conto basta recarsi nella pagina principale, facendo clic sul tasto “Apri Conto Start”. Scegliete quindi a chi sarà intestato il conto, è possibile includere fino a tre persone compreso il proprietario. Compilate i campi sottostanti con i dati personali richiesti, scegliendo quindi in che modalità volete completare la richiesta: online con un bonifico o di persona presso una filiale. Terminate la procedura e firmate il contratto per utilizzare già da subito il prodotto. Se richiesta, la carta verrà recapitata direttamente a casa vostra nei giorni successivi.

