Conto Sella: una soluzione per tutte le tue esigenze finanziarie

Il conto online di Banca Sella ti permette di operare in totale autonomia tramite canali digitali oppure con il supporto delle succursali.

Disponibile in versione Start, Premium o Circle, il conto include gratuitamente una carta di pagamento e tutti i servizi per gestire in app le tue finanze, anche di altre banche.

Le funzionalità di App Sella

Tramite l’app Sella avrai tutte le funzionalità del conto corrente sempre a tua disposizione e potrai gestire le tue finanze in totale autonomia, a 360 gradi.

Se hai conti presso altre banche, potrai collegarli in pochi minuti alla tua app Sella per avere una visione completa e aggiornata delle tue finanze in un’unica app, in totale sicurezza e nel rispetto della direttiva europea sui servizi di pagamento.

Grazie alle notifiche potrai rimanere sempre aggiornato in tempo reale su saldo e movimenti di conti e carte, e potrai anche gestire con un semplice tap la sospensione della tua carta.

Con l’opzione Fast Login accedi al tuo conto in modo rapido e sicuro con uno sguardo tramite Face ID o con la tua impronta digitale e puoi monitorare in tempo reale i pagamenti eseguiti con il servizio di notifiche push MemoShop.

Grazie alla funzionalità Salvadanaio, disponibile su app Sella, puoi stabilire i tuoi obiettivi, definire le scadenze e scegliere la modalità di risparmio che preferisci così risparmiare sarà più semplice.

Con app Sella Invest puoi investire in azioni, obbligazioni, fondi ed etf nei principali mercati finanziari. Puoi monitorare il tuo patrimonio in ogni momento e contattare il tuo consulente di fiducia, gestendo i suoi consigli online con un tap.

Inoltre, l’app è compatibile con Google Home, l’assistente di Google per la casa. Ti basterà collegare l’app Sella al tuo dispositivo per accedere ai tuoi conti e alle tue carte di pagamento dal divano di casa utilizzando semplicemente la voce.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.