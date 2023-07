Conto Sella Start: bonifici inclusi e canone gratuito per i primi 3 mesi

Il Conto Start di Banca Sella è una soluzione ideale per coloro che sono alla ricerca di un conto bancario per la gestione delle spese di tutti i giorni. Con un costo mensile competitivo e numerosi servizi inclusi, questo conto offre la comodità e la flessibilità necessarie per gestire al meglio le finanze personali, anche tramite app.

Il canone di Conto Start è di soli 1,50 euro al mese e per i nuovi clienti è gratuito per i primi 3 mesi. Nel canone sono inclusi bonifici online gratuiti sia in Italia che nei Paesi dell’Area Economica Europea (SEE), oltre a numerosi servizi come il pagamento F24 gratuiti e la funzionalità “invio denaro” che permette di scambiare denaro gratuitamente tra i tuoi contatti Sella.

Per quanto riguarda le carte, Sella Start fornisce gratuitamente una Carta di Debito se richiesta durante la fase di apertura del conto. La carta permette di effettuare pagamenti presso i negozi fisici e online, e permette di prelevare denaro gratuitamente da qualsiasi ATM Sella in modo illimitato e gratuito.

Il conto include anche varie funzionalità per un’ottimale gestione del denaro, tra cui un salvadanaio digitale che consente di risparmiare in modo semplice e veloce. Questo strumento è particolarmente utile per coloro che desiderano mettere da parte una somma di denaro per progetti futuri o imprevisti.

Inoltre, il Conto Start offre anche statistiche dettagliate per il monitoraggio delle spese che permettono di tenere traccia di tutte le transazioni e di sapere in ogni momento come vengono spesi i propri soldi. Questa funzionalità aiuta a mantenere sotto controllo il bilancio personale e a identificare eventuali aree in cui è possibile risparmiare.

Un’altra funzionalità offerta da Conto Start è l’aggregatore di conti, che permette di gestire e visualizzare anche i conti di altre banche, evitando di dover accedere a diversi conti per controllare il saldo disponibile e rendendo la gestione delle finanze ancora più semplice e comoda.

