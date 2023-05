Conto Tot, a 7 euro hai pagoPA, Visa Business e RiBa: aprilo ora

Tot si distingue come un conto aziendale di grande effetto, che offre una VISA Business e tanto altro.

Non ha eguali nelle sue funzionalità complete e nell’approccio innovativo al settore bancario, grazie alla tecnologia all’avanguardia di questa fintech italiana al 100%.

Con Tot hai accesso a una gamma completa di servizi che rivaleggiano anche con i più tradizionali conti correnti aziendali, il tutto in un’unica comoda soluzione.

Ottenendo un tuo IBAN italiano, acquisirai la possibilità di effettuare bonifici SEPA senza limiti di importo online.

Inoltre, avrai accesso a un servizio SDD che ti consentirà di gestire tutte le tue spese di utenza. Inoltre, potrai effettuare pagamenti F24 online e pagamenti tramite ricevute bancarie (RiBa) senza incorrere in alcuna commissione.

Con Tot hai la possibilità di fornire ai tuoi fornitori un’opzione di pagamento sicura e tracciabile tramite Ricevute Bancarie, comunemente chiamate RiBa, ampiamente accettate dalle principali banche italiane.

Puoi pagare tutti i RiBa di cui hai bisogno senza l’ulteriore preoccupazione di spese aggiuntive, poiché sono già incorporati nella soglia di transazione annuale per tutti i piani di conti aziendali Tot.

VISA Business e pagamento RiBa, ma c’è altro col conto Tot

Se stai cercando un conto online in grado di gestire tutte le tue esigenze finanziarie, Tot è la soluzione ideale.

Con un unico strumento, puoi gestire in modo efficiente ogni aspetto finanziario della tua attività. Non dovrai più aspettare in fila alle filiali bancarie: tutto è a portata di clic.

Aprendo un conto aziendale Tot, riceverai un IBAN italiano che ti permetterà di incassare e accettare pagamenti dai tuoi clienti, nonché di effettuare bonifici online ai tuoi fornitori e acquisti con la carta aziendale inclusa.

Inoltre, potrai pagare comodamente la Pubblica Amministrazione e il tuo F24. Tutto ciò di cui hai bisogno è a tua disposizione, senza alcuna complicazione.

La carta aziendale VISA Business è un bene inestimabile per la tua attività, poiché funziona come una carta di credito che si collega direttamente al saldo del tuo conto e ti offre possibilità illimitate senza alcun vincolo di spesa. Inoltre, offre una protezione completa per tutti i tuoi acquisti e prelievi.

Tot offre due opzioni di piano per i suoi utenti. Il primo è il piano “Essentials“, che fornisce funzionalità di base e presenta limitazioni. Questo piano ha un canone di 7 euro al mese.

L’altra opzione è il piano “Professional“, più completo e con un canone di soli 15 euro al mese. Se sei un nuovo utente, puoi beneficiare di trenta giorni di canone gratuito.

Non perdere questa occasione e approfittane subito cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.