Conto Tot, ecco tutti i vantaggi pensati per te

Prima di scegliere un conto aziendale è necessario considerare tutti i vantaggi che offre. Di alternative disponibili online ce ne sono diverse, ma non tutte possono essere considerate vantaggiose in quanto a servizi e costi ridotti o nulli.

A parte questi aspetti, un conto aziendale deve anche essere in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, soprattutto considerando che le aziende hanno dimensioni e forme diverse.

Senza troppo divagare, una delle migliori opzioni attualmente disponibili online in quanto a servizi inclusi e flessibilità è Tot.

Grazie alla collaborazione con Banca Sella, la fintech ha creato un conto corrente business digitale al 100% e pieno di servizi, che può essere liberamente personalizzato dal cliente.

Chi deciderà di aprire il conto Tot, deve accedere in questa pagina e provarlo per 1 mese gratuitamente.

Tutti i vantaggi del conto aziendale Tot

Avvalersi del conto business Tot significa optare per una soluzione digitale completa e che mette a disposizione una carta di credito.

Oltre all’operabilità al 100% online, è presente un IBAN italiano, che consente di inviare bonifici gratuiti, e una carta di credito VISA gratuita con cui acquistare e prelevare denaro contante, coperta anche da un’assicurazione contro furti e frodi.

La piattaforma Web creata dalla fintech consente di gestire tutte le funzionalità del conto e di effettuare vari pagamenti, tra cui gli F24.

L’offerta da parte di Tot prevede due tipologie di conto aziendale dai piani tariffari differenti:

Essential , che ha un canone di 70 euro all’anno (7 euro al mese);

, che ha un canone di 70 euro all’anno (7 euro al mese); Professional, che ha un canone di 150 euro all’anno (15 euro al mese).

Se la carta di credito è inclusa in entrambi i piani, il conto Professional si differenzia da quello Essential per il numero maggiore di operazioni incluse annualmente.

Come detto in precedenza, entrambi sono disponibili gratuitamente per 1 mese, provando in questo modo tutti i vantaggi che offrono senza impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.