Conto ToT gratis per un mese, provalo subito

Se cerchi un conto aziendale completo e moderno, stai cercando in pratica il Conto Tot, che appartiene a una società fintech 100% italiana che offre tutti i vantaggi di un conto corrente aziendale tradizionale.

Puoi utilizzare un IBAN italiano, inviare bonifici SEPA online illimitati, usare i servizi SDD per la gestione delle utenze, pagare gli F24 online e avvalerti di una carta di credito Visa per affrontare le spese aziendali.

Conto Tot: cosa è incluso?

Con il Conto Tot non hai limiti di incasso, né di deposito, né di operazioni in entrata. I bonifici SEPA possono essere incassati online e istantaneamente, mentre quelli internazionali sono privi di commissioni nascoste.

L’infrastruttura della fintech può elaborare milioni e milioni di bonifici giornalmente, un sistema da usare anche per inviare denaro direttamente a chiunque in Italia o in Europa online.

È inoltre possibile programmare in anticipo i tuoi pagamenti fino a 30 giorni lavorativi, ripetere con due clic i tuoi bonifici e esportare l’elenco delle transazioni.

La carta di credito Visa Business viene emessa in modalità debito con l’innovativa tecnologia dual-mode con la quale puoi attivare la linea di credito per pagare senza interessi fino a 60 giorni tutti gli acquisti aziendali.

Naturalmente, in quanto carta di credito, può essere utilizzata per acquisti online e offline presso oltre 60 milioni di esercenti tramite Google Pay e Paypal, sia in modalità tradizionale che contactless.

Per quanto riguarda la sicurezza, Tot collabora con Banca Sella, i cui servizi bancari sono utilizzati nel pieno rispetto della normativa bancaria italiana.

Questo istituto è di fatto la banca depositaria dei fondi e, grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantisce che il capitale di tutti i clienti sia protetto fino a 100.000 euro.

Aprire il conto è semplicissimo: basta collegarsi a link qui sotto e seguire la procedura di registrazione:

Dopo la verifica dei tuoi documenti, puoi accedere subito al conto Tot e ricevere la tua carta di credito. Inoltre, la fintech ti regala un mese, ossia non paghi il canone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.