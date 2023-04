Conto Tot, la soluzione che aziende e freelance aspettavano

Tot offre la soluzione perfetta per aziende e freelance che cercano un conto aziendale completo, innovativo ed economico.

Con pochi euro al mese puoi usufruire di vantaggi esclusivi che semplificano e snelliscono la tua gestione finanziaria.

Scegli il piano Essentials a soli 7 euro al mese o passa al piano Professional a 15 euro al mese. Consigliamo quest’ultimo per la sua funzionalità completa.

Indipendentemente dalla tipologia di canone che sceglierai, puoi comunque usufruire dei principali vantaggi Tot come un IBAN italiano, bonifici SEPA, servizi SDD, pagamenti F24 e una carta di credito Visa Business in grado di gestire tutte le tue spese aziendali.

Aziende e freelance possono adesso gestire le loro finanze col conto Tot

Come previsto, tutti i titolari di un conto Tot possono godere dei vantaggi finanziari che offre. Questi includono incassare bonifici SEPA online e istantanei, nonché l’invio di bonifici internazionali senza incorrere in commissioni nascoste.

Con Tot puoi persino pianificare i pagamenti fino a trenta giorni lavorativi in ​​anticipo, ripetere facilmente i trasferimenti in due click ed esportare senza problemi un elenco di transazioni per tenere sotto controllo la tua attività finanziaria.

In quanto piattaforma all-in-one, Tot semplifica il pagamento delle bollette, comprese quelle di gas, luce e telefono.

La piattaforma possiede anche la funzione pagoPA integrata che ti consente di pagare facilmente tasse, utenze, canoni, bolli e altro alle Pubbliche Amministrazioni senza alcun onere aggiuntivo.

La piattaforma vanta un’interfaccia elegante e intuitiva per pagamenti online F24 senza sforzo.

Al di là del conto aziendale, Tot mette a disposizione una carta Visa Business in modalità debito, dotata di tecnologia dual-mode.

Questa innovativa funzionalità consente di attivare successivamente un plafond di credito, consentendo il pagamento degli acquisti aziendali senza interessi fino a 60 giorni.

Se scegli il piano Professional al costo di 15 euro al mese avrai un conto aziendale dotato di IBAN italiano, una carta di credito Visa Business, operazioni in entrata gratuite e illimitate e assistenza personale prioritaria.

Inoltre, potrai effettuare 250 transazioni in uscita all’anno senza alcun addebito. La tariffa del mese iniziale non viene pagata e i prelievi sono sempre gratuiti. Abbonati nel link qui sotto:

Oltre che aziende e freelance, possono aprire il conto Tot società di capitali, di persone, consortile, cooperative e ditte individuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.