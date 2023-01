Conto VIABUY: la scelta migliore per i protestati

Coloro che risultano essere protestati avranno mai il nulla osta per aprire un conto corrente? Teoricamente, sì?

Nel nostro Paese, non esiste una norma che impedisce a un cittadino italiano protestato di aprire un conto.

La legge, però, afferma che gli istituti bancari hanno la facoltà di tutelare i propri interessi, ponendo il veto a un protestato.

In questo caso, esistono dei modi per farlo senza attendere il beneplacito della banca? Certo, e una delle migliori scelte è il conto VIABUY.

Conto VIABUY: la scelta ideale per i protestati

VIABUY è la carta/conto ideale per i protestati. Appartenente al circuito di pagamento MasterCard, è anonima e emessa da PPRO Financial, una società che ha sede in Gran Bretagna.

Perché carta/conto? È dotata di codice IBAN personalizzabile, quindi consente di effettuare tutte le operazioni principali di un normale conto corrente.

L’apertura del conto può essere fatto cliccando su questo link e poi su APRI ORA IL TUO CONTO. Non è previsto alcun tipo di controllo sui redditi.

Durante l’apertura del conto all’utente verrà richiesto l’inserimento dei propri dati, scegliere la carta a livello estetico, indicare l’indirizzo di spedizione e pagare la quota di emissione di 69,90 euro.

Perché anonima? È considerata tale perché ha tre livelli di anonimato, dove più alto è il livello e minore sarà l’anonimato. In compenso, però, i massimali saranno più elevati.

Ecco i livelli nei dettagli:

Livello ADV1 : limite di ricarica mensile di 200 euro e annuale di 1.000 euro. Non sono necessari documenti per l’attivazione.

: limite di ricarica mensile di 200 euro e annuale di 1.000 euro. Non sono necessari documenti per l’attivazione. Livello ADV2 : limite mensile tra i 200 e i 1.000 euro e annuale fino a 15.000 euro. Per l’attivazione è necessaria la carta d’identità.

: limite mensile tra i 200 e i 1.000 euro e annuale fino a 15.000 euro. Per l’attivazione è necessaria la carta d’identità. Livello ADV3: non ci sono limiti mensili e annuali, ma sono richiesti documenti certificati.

Il canone mensile della carta/conto VIABUY è di 2 euro al mese, quindi pari a 19,90 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.