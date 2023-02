Conto VIABUY ti offre una prepagata MasterCard completa, scopri come

Ormai VIABUY è sulla bocca di tutti. C’è chi ha scelto questa prepagata MasterCard completa per pagare e prelevare denaro e chi è ancora indeciso sul da farsi.

Se appartieni a quest’ultima categoria, devi sapere che VIABUY è un servizio finanziario della società Dock Financial S.A., la cui sede si trova in Lussemburgo.

Cosa distingue VIABUY da tutte le altre carte conto prepagate? La presenza di un IBAN personale lussemburghese e tedesco e l’assenza di legame con una banca specifica.

Ciò vuol dire che per aprire il conto VIABUY non devi far altro che entrare nella pagina ufficiale dell’offerta e procedere con la registrazione.

Non ti verranno assolutamente chiesti documenti per verificare il tuo stato di solvibilità e non verranno neanche fatti controlli in merito al tuo merito creditizio. Quindi, se sei un moroso o un cattivo pagatore, può stare tranquillo.

Al termine della procedura di registrazione, che dura in totale meno di otto minuti, ti arriverà la conferma di avvenuta apertura del conto.

In pochi giorni riceverai direttamente a casa la carta prepagata MasterCard associata al conto a distanza di pochi giorni.

Conto VIABUY: un conto senza banca con carta prepagata MasterCard

VIABUY equivale a un conto bancario a tutti gli effetti, con la differenza che non c’è una banca. Tutte le operazioni può gestirle direttamente da app, che puoi scaricare gratis su tutti i dispositivi mobili che vuoi.

Per ricaricare il conto puoi usare i bonifici SEPA e le modalità Giropay e SOFORT.

La prepaid MasterCard è indubbiamente il punto di forza di VIABUY. Esteticamente, questa carta non ha nulla da invidiare a una carta di credito, poiché in rilievo ci sono tutti i numeri di identificazione.

Inoltre, durante la procedura di apertura conto, potrai scegliere tra la carta di colore oro e la carta di colore nero.

Con la carta potrai poi pagare ovunque e prelevare denaro presso gli ATM italiani e del resto del mondo.

Infine, con la garanzia di rimborso Zero Liability, sei protetto da possibili frodi.

