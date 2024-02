Conto You di Banco BPM: attivazione online e zero costi

Conto You è il nuovo conto corrente proposto da Banco BPM, pratico, veloce e green, che si può aprire online tramite SPID. Pensato per rispondere alle esigenze finanziare quotidiane, questo conto corrente include i servizi di Internet Banking, App e Trading, il tutto a canone zero fino al 5 marzo 2024.

Caratteristiche principali di Conto You

Zero Costi: Conto You è a canone zero per chi apre il conto online entro il 05 marzo 2024 e include bonifici online nell’area euro senza costi aggiuntivi.

Servizi digitali inclusi: Il conto include l’accesso a Internet Banking e Phone Banking, consentendo una gestione facile e sicura delle operazioni bancarie come bonifici, MAV/RAV, F24, Bollo auto, PagoPA, ricariche telefoniche, e permette di pagare bollettini postali precompilati inquadrando il QR Code con lo smartphone.

Estratti conto e comunicazioni online: I clienti ricevono estratti conto e comunicazioni in formato digitale, contribuendo alla riduzione dell’uso della carta e al rispetto dell’ambiente.

Prelievi senza commissioni: I prelievi da ATM di Banco BPM non comportano commissioni, offrendo maggiore libertà e flessibilità.

Trading e investimenti: Il conto offre funzioni di base per il trading, adattandosi alle esigenze di diversi profili di clientela. L’area Investimenti offre una visione d’insieme del Portafoglio in base agli strumenti acquistati, suddivisa fra azioni, obbligazioni, ETF, fondi e certificates.

Carta di Debito inclusa

Conto You include una carta di debito senza costi di emissione e canone annuale, se richiesta contestualmente all’apertura online del conto. La carta è utilizzabile a livello globale per prelievi e acquisti, anche online, e supporta vari metodi di pagamento contactless. Inoltre, è realizzata in plastica riciclata al 100%, riflettendo l’impegno di Banco BPM verso la sostenibilità.

Identità digitale e facilità di gestione

Il Conto You incoraggia l’uso dell’identità digitale, semplificando l’accesso ai servizi e aumentando la sicurezza. La firma digitale dei contratti e la consulenza a distanza sono resi semplici e accessibili.

