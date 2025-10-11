Contrasta le minacce online in modo efficace: TotalAV Antivirus è in sconto di 80 euro

Ancora oggi molte persone tendono a sottovalutare le minacce online, a loro rischio e pericolo però. Allo stesso modo, comunque, cresce la percentuale di utenti che sta prendendo maggiore consapevolezza delle truffe informatiche e della necessità di intervenire a tutela dei propri dati personali e dei file conservati nei loro dispositivi, siano essi foto, video o documenti sensibili.

A questo proposito, tra le migliori soluzioni in commercio figura il prodotto TotalAV Antivirus, pluripremiato servizio per la protezione contro virus, malware e ogni tipo di minaccia informatica. In questi giorni, inoltre, è possibile acquistare il pacchetto TotalAV Antivirus Premium al prezzo più basso dell’anno: 19 euro invece di 99 euro, grazie allo sconto di 80 euro.

TotalAV Antivirus Premium in offerta a 19 euro

Merito del successo ottenuto da TotalAV Premium a livello globale è da ricercarsi nell’inclusione di tutte le funzionalità utili per proteggere la propria vita digitale, iniziando dalla protezione in tempo reale di qualsiasi tipo di dispositivo. Una difesa che consiste nell’attenta verifica di installazioni, download e file eseguibili, al fine di trovare eventuali minacce informatiche ogni volta che si esegue l’accesso al computer.

L’antivirus TotalAV contrasta inoltre in maniera efficace i malware, tenendoli lontani dal sistema operativo del proprio dispositivo. Lo stesso discorso può essere esteso poi agli annunci pubblicitari, che vengono rimossi in automatico dalle pagine web, e a tutte le altre minacce informatiche.

E c’è anche da una parte la possibilità di programmare scansioni intelligenti di computer e smartphone, così da mantenere al sicuro il sistema operativo in qualsiasi momento, dall’altra la compatibilità con i PC Windows, i Mac, gli smartphone Android e iPhone. Infine, confermiamo che l’utilizzo di TotalAV Antivirus non ha un impatto negativo sulle prestazioni del dispositivo in uso, grazie agli strumenti di ottimizzazione del sistema che mantengono il computer reattivo e pulito.