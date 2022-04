Contributi lavoratori domestici: si paga con app IO

L’INPS ha annunciato una nuova comoda funzionalità a disposizione tramite l’app IO. L’applicazione, sempre più al centro del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, consente infatti da oggi di poter ricevere gli avvisi di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici. Ma non solo.

Il servizio, spiega l’INPS, consente altresì di procedere al pagamento dei contributi stessi seguendo semplicemente le istruzioni all’interno dell’app. Non sarà dunque più necessario scaricare i bollettini pagoPA relativi alle scadenze in oggetto, ma si potrà procedere con pochi click fino all’espletamento della pratica:

Attraverso l’app IO i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’Inps e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.