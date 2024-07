Contro IPTV illegali e Pezzotto arrivano le maniere dolci

La lotta alla pirateria è un tema molto acceso in questi giorni, soprattutto dopo l’ultima notizia che i prezzi per gli abbonati DAZN aumenteranno ancora. Poco ha fatto, invece, l’arrivo di DAZN Goal Pass, il nuovo abbonamento a basso costo per vedere 3 partite di Serie A TIM in diretta streaming. Infatti, sono molti a sostenere che lo sport oggi costi troppo. Alcuni arrivano così a giustificare IPTV illegali e Pezzotto.

Qualcuno però ha deciso di usare le maniere dolci per combattere questa piaga per i diritti d’autore. Ci troviamo in Grecia dove, le due grandi Pay TV hanno unito le loro forze in un accordo furbo. Infatti, da quanto si apprende leggendo il comunicato stampa congiunto, Nova e Cosmote TV hanno deciso di fornire i contenuti dell’altro servizio con soli pochi euro in più al mese.

In pratica, gli abbonati Cosmote TV potranno accedere a tutti i contenuti sportivi di Nova TV a soli 3€ in più sul piano di abbonamento. Al contrario, gli abbonati Nova potranno accedere ai contenuti sportivi di Nova con solo 1€ in più sul piano di abbonamento. In questo modo un abbonato non deve più spendere 40€ per avere la possibilità di vedere tutto lo sport, ma poco più di 20€ al mese. Nel comunicato stampa di Cosmote TV si legge:

Gli abbonati a Cosmote TV hanno accesso a contenuti sportivi ancora più ricchi con un abbonamento aggiuntivo di soli 3 euro Cosmote TV e Nova hanno concluso un accordo per lo scambio reciproco dei loro canali sportivi. A partire dalla nuova stagione sportiva, gli abbonati a Cosmote TV potranno godere di contenuti sportivi ancora più ricchi con l’aggiunta di tutti i canali Novasports, a soli 3 euro in aggiunta al prezzo degli attuali pacchetti Cosmote TV Full e Sport, e il tutto in un unico abbonamento.

IPTV illegali e Pezzotto in Grecia si combattono abbassando i prezzi

La scelta di Cosmote TV e Nova sta facendo il giro del mondo. Contro IPTV illegali e Pezzotto, queste due Pay TV, hanno deciso di unire le forze rendendo accessibile lo sport completo ai propri clienti a prezzi decisamente abbordabili. Secondo alcune fonti, la notizia sta facendo gola anche alle altre due Pay TV, Vodafone TV e ANT1+ che vorrebbero partecipare a questa collaborazione. Nova TV ha spiegato:

Offrendo tutti i contenuti sportivi premium a prezzi competitivi e su una singola piattaforma stiamo facendo un passo importante nella lotta contro la pirateria.

Anche Cosmote TV è pronta a combattere IPTV illegali e Pezzotto andando controcorrente rispetto alle scelte di altri servizi streaming nel resto del mondo: