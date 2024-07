DAZN Goal Pass: nuovo abbonamento con tre partite

Dopo Standard, Plus e Start, DAZN ha introdotto un nuovo abbonamento. A partire dal 1 luglio è possibile sottoscrivere il piano Goal Pass che permette di vedere tre partite di calcio della Serie A, oltre alla Liga e alla Women’s Champions League femminile. L’annuncio è arrivato quasi in contemporanea al comunicato che informa gli utenti della chiusura del canale ZONA DAZN sul digitale terrestre.

Piano Goal Pass: contenuti e prezzi

DAZN ha ricevuto molte critiche per aver aumentato nuovamente i prezzi degli abbonamenti (in particolare quello del piano Plus), dopo il “ritocco” di gennaio. Gli utenti che vogliono risparmiare possono scegliere il piano Start, rinunciando però alle partite di calcio della Serie A, in quanto indirizzato a chi segue altri sport.

Il piano Goal Pass include tutte le partite del massimo campionato spagnolo, una selezione di partite del campionato portoghese, tutta la Champions League femminile, gli highligts della Serie A e tre partite di Serie A per ogni turno. Sul sito non è specificato, ma DAZN ha confermato a DDay.it che si tratta delle stesse partite trasmesse da Sky.

I prezzi sono 13,99 euro/mese con pagamento annuale dilazionato, 19,99 euro/mese con pagamento mensile e 129,00 euro all’anno con pagamento in unica soluzione. È possibile la visione contemporanea su due dispositivi connessi alla stessa rete domestica.

Il piano Goal Pass potrebbe essere considerato il diretto concorrente del pass Sport di NOW. Quest’ultimo costa 14,99 euro/mese (vincolo 12 mesi), ma include anche tennis, Formula 1, MotoGP, 185 partite della Champions League su 203 e tutte le partite di Europa League e Conference League.