Addio al canale ZONA DAZN dal 1 agosto

DAZN ha informato gli abbonati che il canale sul digitale terrestre verrà spento il 1 agosto 2024. ZONA DAZN sarà quindi visibile solo fino al 31 luglio 2024 tramite decoder Sky Q via Internet, Sky Q senza parabola e TIMVISION Box. Il canale rimane invece attivo su satellite, quindi sarà ancora accessibile tramite Sky e tivùsat.

Solo streaming e satellite

Il canale ZONA DAZN sul digitale terrestre è stato introdotto circa tre anni fa come soluzione di backup per rispettare gli impegni presi con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). In pratica, se lo streaming tramite TIMVISION Box (o DAZN TV Box) si interrompeva avveniva il passaggio automatico al canale sul digitale terrestre.

Successivamente è stato aggiunto ZONA DAZN 2 che viene attivato in caso di partite in contemporanea. Anche questo canale verrà spento il 1 agosto. Dal mese di agosto 2022, i canali erano disponibili a pagamento anche tramite decoder Sky Q (5 euro/mese fino al 7 agosto 2023 e 7,50 euro/mese dopo questa data).

Non è chiaro il motivo della chiusura. Probabilmente DAZN è certa che non ci saranno più interruzioni dello streaming, quindi il canale rappresenta un costo inutile. Ovviamente l’ultimo pagamento dell’opzione ZONA DAZN è stato addebitato ai clienti Sky nel mese di giugno. Come detto, il canale rimarrà attivo su satellite e sarà accessibile tramite decoder Sky e tivùsat. In quest’ultimo caso servono un decoder compatibile e un abbonamento a DAZN.