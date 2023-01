Contro l'inflazione c'è Conto Arancio di ING con il 3% sui depositi

Per contrastare gli effetti dell’inflazione è sempre più importante utilizzare il proprio denaro nel modo giusto: puntando su di un conto deposito è possibile ottenere un buon tasso di interesse e incrementare, in totale sicurezza, il valore del proprio patrimonio, senza dover affrontare i rischi tipici degli investimenti.

Le opportunità per sfruttare un tasso di interesse elevato sulle somme depositate non mancano di certo. Un esempio, tra i più interessanti, arriva da ING che mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Arancio che ora propone un tasso lordo del 3% sul denaro depositato.

La promozione è riservata ai clienti che scelgono il Conto Corrente Arancio, un conto completo e molto vantaggioso. ING mette a disposizione un tasso promozionale del 3% per i primi tre mesi. Successivamente, sarà applicato un tasso base dello 0,5%, senza vincoli di alcun tipo sulle somme depositate.

Con Conto Arancio si risparmia e si può combattere l’inflazione

La nuova promozione lanciata oggi da ING è la scelta giusta per contrastare gli effetti dell’inflazione, gestendo il proprio denaro nel migliore dei modi. Conto Arancio di ING, infatti, garantisce un tasso lordo del 3% per 3 mesi e poi un tasso base dello 0,5% annuo lordo, senza vincoli di alcun tipo.

L’accesso al Conto Arancio è legato all’attivazione del Conto Corrente Arancio, un conto a zero spese che consente una gestione completa del proprio denaro, evitando tutti i costi tipici che caratterizzano i conti tradizionali. Il canone è sempre azzerato e non ci sono commissioni per le operazioni effettuate online.

C’è anche la carta di debito, inclusa gratuita e utilizzabile per pagare con Google Pay e Apple Pay. Scegliendo il Modulo Zero Vincoli (da 2 euro al mese, azzerabili accreditando stipendio o pensione oppure con entrate di almeno 1.000 euro al mese) anche il prelievo all’ATM è sempre gratuito in area Euro.

Per scoprire tutti i dettagli sull’offerta di ING e richiederne l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.