ControCorrente di IBL: un anno di canone gratis (e fai bene al pianeta)

Nell’affollamento di offerte bancarie, è difficile trovare un conto corrente che non solo sia conveniente ma che, allo stesso tempo, premi i clienti per la loro fiducia. Ecco perché IBL Banca presenta ControCorrente, il nuovo conto corrente che cambierà il modo in cui guardi al tuo denaro.

Dal 16 Giugno 2023 al 16 Ottobre 2023, ControCorrente offre un’opportunità unica ai nuovi clienti: un anno intero di canone gratis. Ma il vero punto di forza di ControCorrente è il suo rendimento lordo promozionale, che può arrivare fino al 3,30% in base al saldo liquido giornaliero.

Due piani, una scelta vincente

ControCorrente offre due piani su misura per le tue esigenze finanziarie: “Semplice” e “Straordinario.”

Semplice (0 euro al mese invece di 2 euro al mese) è il piano che ti permette di azzerare completamente il canone mensile, oltre che di effettuare semplici operazioni come prelievi e bonifici. Questo piano include anche una carta di debito gratuita e molti servizi utili. E, ogni mese, hai diritto a due prelievi e un bonifico online gratuiti.

Il rendimento lordo promozionale di ControCorrente è uno dei più competitivi sul mercato. Ecco come funziona:

Fino a 50.000 euro: 3,30%

Oltre 50.000 euro fino a 150.000 euro: 3,00%

Oltre 150.000 euro: 2,50%

Se invece desideri un piano più completo, il piano “Straordinario” (4 euro al mese invece di 8 euro al mese) fa al caso tuo. Oltre alla carta di debito gratuita, potrai richiedere anche una carta di credito a un prezzo speciale. Con questo piano, ogni mese hai a disposizione fino a 5 prelievi e tutti i bonifici online inclusi. Inoltre, avrai accesso a servizi come i bonifici istantanei a condizioni agevolate.

ControCorrente è la scelta ideale per chi desidera trasparenza e vuole evitare costi sommersi. Il suo rendimento lordo promozionale ti permette di far crescere il tuo denaro in modo significativo nel corso del primo anno. Inoltre, IBL Banca è impegnata nella sostenibilità ambientale e ControCorrente è parte di questo impegno: scegliendo di attivarlo, contribuirai a ridurre l’impatto ambientale, poiché IBL Banca si impegna a ridurre l’uso di plastica nei mari. Aprilo online in pochi minuti per ottenere tutti i vantaggi dedicati ai nuovi utenti e aiutare – al tempo stesso – il Pianeta.