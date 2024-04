Credem Link: solo oggi e domani per ottenere 100€ in buoni Amazon

Hai ancora pochi giorni a disposizione, tra oggi e domani, per approfittare della promo Credem Link e ottenere fino a 100€ in buoni Amazon. Come fare? Semplice! Diventa titolare entro domani per avere anche un conto corrente totalmente gratuito, abbinato a una carta di debito MasterCard o Bancomat.

Approfitta ora della promo Credem Link, manca poco!

Per diventare subito titolare Credem Link, avvia la procedura di richiesta online dalla pagina ufficiale, facendo clic su “Apri conto online”, quindi segui i passaggi fornendo i tuoi dati anagrafici e prepara la webcam per il riconoscimento. Per velocizzare ulteriormente il tutto, puoi anche usare lo SPID.

In fase di richiesta, inserisci il codice CREDEM100, per partecipare alla promo che ti consente di ottenere 100€ effettuando acquisti di almeno 200€ al mese dall’1 maggio fino all’1 agosto.

Ecco cosa include il conto:

Canone zero : con Credem Link non paghi alcun canone mensile e puoi gestire il tuo conto comodamente da PC o smartphone, senza costi aggiuntivi.

: con Credem Link non paghi alcun canone mensile e puoi gestire il tuo conto comodamente da PC o smartphone, senza costi aggiuntivi. Carte di debito : puoi scegliere tra una Credemcard Internazionale MasterCard, che ti consente di acquistare e prelevare in tutto il mondo, gratis per il primo anno e con canone di 1,50€ successivamente, oppure una Credemcard con circuito nazionale Bancomat, con cui acquistare e fare prelievi gratis in tutta Italia.

: puoi scegliere tra una Credemcard Internazionale MasterCard, che ti consente di acquistare e prelevare in tutto il mondo, gratis per il primo anno e con canone di 1,50€ successivamente, oppure una Credemcard con circuito nazionale Bancomat, con cui acquistare e fare prelievi gratis in tutta Italia. App : puoi controllare il conto tramite l’app Credem, disponibile per Android e iOS, con cui effettui bonifici, addebiti, pagamento di bollettini, modello F24 semplificato e pagamenti anche tramite codice QR.

: puoi controllare il conto tramite l’app Credem, disponibile per Android e iOS, con cui effettui bonifici, addebiti, pagamento di bollettini, modello F24 semplificato e pagamenti anche tramite codice QR. Conto deposito: Credem Link include anche Conto Deposito Più, con cui puoi maturare i tuoi risparmi grazie a un interesse del 4% annuo lordo a scadenza per sei mesi, su un minimo di 5000€.

Credem Link ti offre la libertà di gestire le tue finanze ovunque tu sia. Aprilo ora e non perderti l’offerta prima che scada: ricorda che hai tempo fino a domani per beneficiarne!