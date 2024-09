Controcorrente: il conto online di IBL Banca con interessi del 3,50%

Se si è alla ricerca di un conto corrente attraverso cui ottenere un interesse superiore al 3% annuo lordo sui propri risparmi, segnaliamo la nuova promozione legata a Controcorrente, il conto online di IBL Banca. Per i nuovi clienti che apriranno il conto dal 10 settembre al prossimo 10 gennaio, il canone è azzerato per i primi 12 mesi e gli interessi lordi saranno pari al 3,50%.

Il 3,50% annuo lordo fa riferimento alla liquidità fino a 100.000 euro. Per chi invece presenta un patrimonio superiore a 100.000 euro nel proprio conto corrente, il tasso di interesse è fissato al 2%. Infine, al termine del periodo promozionale, la remunerazione sarà fino all’1% sulla base del saldo liquido giornaliero.

Le caratteristiche chiave del conto di IBL Banca

Il conto online Controcorrente di IBL Banca offre tutti i servizi per gestire le operazioni bancarie online tramite l’app IBL E-Bank Mobile. Inclusa nel conto una carta di debito per fare acquisti sia in negozio che online, indipendentemente da dove ci si trovi, con la possibilità di associare la carta ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Uno dei servizi più interessanti è Plick, grazie al quale i clienti di Controcorrente possono inviare denaro tramite il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail del beneficiario, senza dunque la necessità di conoscere il suo IBAN. Incluso nel canone anche il servizio Telepass, con l’addebito dei pedaggi autostradali direttamente sul conto.

E se si sceglie di accreditare lo stipendio o la pensione, il canone viene automaticamente azzerato. Qualora poi non si abbia né uno stipendio né una pensione, è sufficiente garantire entrate mensili fisse di oltre 800 euro.

Per aprire il conto online di IBL Banca è sufficiente collegarsi su questa pagina dell’istituto bancario. Volendo, la procedura può essere completata in maniera semplice e veloce utilizzando come metodo di riconoscimento lo SPID.