ControCorrente: il conto remunerato di Banca IBL

ControCorrente è uno dei quei conti che offre una remunerazione sui depositi, permettendo di guadagnare qualcosa dagli interessi. Si tratta di un conto lanciato da Banca IBL che permette di usufruire di una serie di vantaggi. Vediamo quali.

ControCorrente nel dettaglio

Per i primi sei mesi dall’apertura del conto, ControCorrente offre un tasso lordo fino al 3,50% in base al saldo liquido giornaliero. È disponibile nei piani “Semplice” e “Straordinario”. Il primo ha un canone di 2€ al mese, che può essere azzerato accreditando uno stipendio o una pensione di almeno 800€, oppure mantenendo una giacenza superiore a 5000€ e un vincolo attivo. Include 2 prelievi gratuiti al mese in Europa e 1 bonifico SEPA gratis al mese.

Il piano “Straordinario” ha invece un canone di 8€ al mese, scontabile a 4€ nelle modalità appena descritte. Questo piano offre bonifici SEPA online gratuiti e aumenta i prelievi gratuiti a 5 al mese. Oltre questo limite, i prelievi avranno una commissione di 0,95€.

Entrambi i piani offrono la possibilità di abbinare una carta di debito, di credito e anche una prepagata per gli acquisti. La carta di credito è disponibile nelle opzioni “Classic” o “Prestige”: la prima offre un pagamento flessibile, con addebito il 15 del mese successivo, oltre a un’assicurazione multirischi sugli acquisti, la seconda offre tutti i vantaggi della “Classic”, ma include anche Premium Experience, che fornisce vantaggi esclusivi ai titolari e l’accesso a oltre 1200 salotti VIP aeroportuali1.

IBL ControCorrente offre anche un conto deposito con un tasso di rendimento massimo del 4%, scegliendo tra periodi di vincolo di 6, 12, 18, 24 e 36 mesi su somme fino a 1.000.000€.

Promozione L’offerta è riservata a coloro che aprono il conto entro il 16 gennaio 20241. Non perdere questa opportunità unica. Apri ora il tuo conto IBL ControCorrente! Per farlo ti basta andare nella pagina ufficiale e fare tutto da li, attraverso una procedura semplice con cui potrai ottenere pochi giorni dopo la carta che hai scelto direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.