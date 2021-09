Controlla tutti i dispositivi con la Mini Tastiera Wireless scontata del 40%

E se esistesse un dispositivo compatibile con PC, console, TV Box e smart TV per il controllo e la digitazione? Stiamo parlando della Mini Tastiera Wireless Skyeen, una piccola periferica estremamente compatta, che possiede tutte le funzionalità di mouse e tastiera, ideale per controllare da remoto qualsiasi dispositivo.

Mini Tastiera Wireless Skyeen: caratteristiche tecniche

Si tratta di un prodotto estremamente semplice da utilizzare, grazie alla funzione plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. All’interno della confezione, infatti, è presente un dongle da collegare una qualsiasi porta USB. Fatto ciò, la tastiera sarà completamente operativa senza alcuna ulteriore configurazione necessaria. Il raggio arriva a 10 metri, sufficiente quindi anche nel caso di TV di grandi dimensioni, che richiedono una maggiore distanza dallo schermo. Questa offre un layout completo a 69 tasti, ideale anche per la digitazione di messaggi da console o computer.

Molto comodo il touchpad ad alta sensibilità, che garantisce un perfetto controllo del cursore. Questo offre diverse gesture che semplificano la navigazione nei menu e da browser, tra cui clic destro e sinistro. Tuttavia, non mancano dei veri e propri tasti fisici per entrambi i clic, posti ai lati estremi in modo da semplificarne l’accesso. Altrettanto comodi i tasti di navigazione, ed i comandi multimediali, che permettono di fare completamente a meno del telecomando nel caso delle smart TV. L’alimentazione è data da due batterie AAA (non incluse). Buona l’autonomia, invece, grazie alle funzioni auto-sleep che garantisce il risparmio energetico dopo pochi minuti di inutilizzo.

Grazie al codice UDT2OMMH potrai acquistare la tastiera a soli 11,39 euro su Amazon con uno sconto del 40% sul prezzo di listino.