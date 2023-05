Controller ufficiale Xbox: torna la grande offerta di Amazon

Se sei alla ricerca di un controller per Xbox di qualità, affidabile e dal design accattivante, non perdere questa offerta imperdibile su Amazon perché puoi acquistare direttamente il controller ufficiale a soli 52,99 euro, con uno sconto del 12% sul prezzo di listino.

Controller ufficiale Xbox in offerta: lo usi su PC e console…e non solo

Il controller ufficiale Xbox è progettato per offrirti il massimo comfort e precisione durante il gioco, sia su console che su PC. Puoi collegarlo tramite Bluetooth o con il cavo USB-C incluso nella confezione. Il controller è dotato di un’impugnatura antiscivolo, di grilletti con vibrazione integrata e di un pulsante Condividi per immortalare i tuoi momenti migliori.

Il pad è veramente versatile dato che è anche ottimizzato per il cloud gaming su Xbox, così puoi giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque tu sia, usando il tuo smartphone o tablet. Il controller è compatibile con tutti i giochi per Xbox One e Xbox Series XS, oltre che con centinaia di titoli per PC.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora il controller ufficiale Xbox su Amazon e approfitta della spedizione gratuita e della garanzia di due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.