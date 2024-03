Controller wireless per Xbox: SUPER sconto del 18%

Se sei un vero appassionato di gaming, non puoi farti scappare l’opportunità di mettere le mani sul controller wireless per Xbox – Shock Blue, soprattutto oggi che è in offerta con uno sconto del 18%. Ma questo controller non è solo una questione di estetica; è ricco di funzionalità avanzate progettate per migliorare la tua esperienza di gioco. Non perdere tempo e fallo subito tuo al prezzo vantaggioso di soli 48,99 euro, anziché 59,99 euro.

Grazie alla mappatura personalizzata dei pulsanti, puoi regolare il controller esattamente secondo le tue preferenze. Configura i comandi in base al tuo stile di gioco e ottieni un vantaggio competitivo in ogni partita.

La tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth ti permette di giocare senza fili su una vasta gamma di dispositivi, dal PC Windows 10 agli smartphone Android supportati. Che tu sia un giocatore su console o un fan dei giochi su PC, questo controller ti offre la flessibilità di giocare come preferisci.

Ma le caratteristiche tecniche non sono tutto. Il design ergonomico del controller wireless per Xbox – Shock Blue è stato studiato per offrire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Le superfici modellate e la geometria raffinata assicurano una presa salda e confortevole, permettendoti di concentrarti solo sulla partita.

Inoltre, con l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore, insieme alla nuova croce direzionale ibrida, hai il controllo totale del gioco. Non lasciare che il sudore o i movimenti bruschi compromettano le tue prestazioni; questo controller è progettato per garantire precisione e affidabilità in ogni situazione.

Infine, il pulsante Condividi integrato ti consente di catturare e condividere facilmente i momenti epici dei tuoi giochi con amici e seguaci. Mostra al mondo le tue abilità e connettiti con altri giocatori attraverso le piattaforme di social media e streaming.

Non perdere l'occasione di migliorare la tua esperienza di gioco con il controller wireless per Xbox – Shock Blue.