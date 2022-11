Controller Wireless Xbox in offerta: solo 39 euro con il Black Friday

Con qualche ora di anticipo, il Black Friday di Amazon.it sembra essere iniziato, almeno per gli appassionati di Xbox e videogiochi. Il controller wireless ufficiale è infatti in offerta a soli 39,98 euro: tutte le colorazioni sono andate a ruba, ma è rimasta ancora la particolare e originale Electric Volt.

Controller Wireless Xbox: compatibile con tutto, anche con i cellulari

Acquistando il controller Wireless Xbox hai la possibilità di utilizzarlo subito con la tua console Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X e, ovviamente, anche su PC. “Solo” questo? Ovviamente no, perché oggi acquistare un pad Xbox significa molto di più.

Il controller può essere utilizzato ad esempio in combinazione con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per accedere al catalogo di Xbox Cloud Gaming. Di cosa si tratta? È un servizio che ti permette di giocare in streaming a grandi titoli dell’offerta Game Pass su PC, smartphone, tablet e le smart TV Samsung di ultima generazione.

Esatto, non ti serve nemmeno la console: ti basta collegare il controller Xbox, avere un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, scaricare l’app Xbox sul dispositivo in cui vuoi giocare e iniziare a goderti titoli strepitosi ovunque tu voglia, con salvataggi e progressi sempre sincronizzati su qualsiasi dispositivo.

Al di là di questo, il controller ti offre anche la mappatura personalizzata, puoi ricaricarlo tramite porta USB-C se usi delle batterie al litio ma puoi usare anche delle normali stilo AA. Il costo, come detto, è di 39,99 euro grazie all’offerta Black Friday di Amazon.

