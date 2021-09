Converti, modifica e ottimizza foto, audio e video con un solo software

Semmai ti sei ritrovato nella condizione di dover convertire un qualsiasi video, saprai benissimo che un buon convertitore è indispensabile per un risultato ottimale. Qualità, velocità di conversione, sincronia, sono tutte caratteristiche che distinguono un software mediocre da uno professionale. Per questo oggi ti consigliamo Movavi Video Converter Premium 2021, una delle migliori soluzioni del settore che offre infinite possibilità a professionisti e amatori.

Movavi Video Converter: caratteristiche tecniche

La soluzione di Movavi è sicuramente una delle più interessanti, grazie a prestazioni eccellenti ed un’interfaccia ben organizzata ed intuitiva. Una delle feature più rilevanti è senza dubbio la compatibilità con i dispositivi iOS, come iPhone e iPad, e Android. È possibile convertire qualsiasi video in oltre 180 formati con una velocità superiore a qualsiasi altro convertitore online. Naturalmente queste sono solo le funzioni di base, che accompagnano una serie di strumenti utili per chi volesse fare anche post-produzione.

Grazie ad un pannello dedicato all’elaborazione, potrai ottimizzare i parametri relativi all’immagine come luminosità, saturazione, contrasto e perfino il rumore grafico. È possibile anche aggiungere effetti, sottotitoli o limitare l’area di visualizzazione. Tutto questo grazie al supporto al formato RAW che consente di lavorare sul file completo, per poi comprimerlo, il tutto con un solo programma. Infine, il convertitore permette di lavorare anche solo su immagini o tracce audio, ottenendo così un unico luogo in cui lavorare su qualsiasi cosa. Una soluzione facile e veloce per personalizzare, modificare e convertire i tuoi file per un risultato professionale in pochi minuti.

Grazie ad uno sconto del 15%, Movavi Video Converter Premium 2021 può essere acquistato direttamente dallo shop di Movavi a soli 35,96 euro.