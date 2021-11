Converti qualsiasi immagine con SysTools Image Converter e risparmia il 10% con coupon

Image Converter, come si evince dal nome, è un praticissimo tool in grado di convertire file immagine in qualsiasi formato, senza perdita di qualità. Vuoi risparmiare il 10%? Aggiungi nell'apposito campo il coupon UPDATE10OFF e acquista SysTools Image Converter al prezzo scontato di 27,55 euro. Con la licenza full, il programma – che supporta fino a due computer – sarà tuo per sempre.

Osserviamo nel dettaglio le funzionalità offerte dal software. Scopo principale è, ovviamente, la conversione di qualsiasi immagine nei formati più diffusi, ma anche in quelli meno conosciuti. Jpg, PDF, GIF, png, bmp, tiff: sono soltanto alcuni dei formati supportati da SysTool Image Converter. La promessa è di mantenere inalterata la qualità dell'immagine nel processo di conversione, che può essere automatizzato per convertire grandi quantità di file in massa. Le immagini potranno poi essere salvate nella cartella desiderata sul proprio PC. Potrai, inoltre, creare dei documenti e pagine che racchiudano tutte le immagini convertite: utile se si vuole creare una presentazione oppure una raccolta.

Questo semplice ma efficace tool può essere acquistato scontato del 10% applicando il codice sconto UPDATE10OFF in fase di acquisto. Una volta applicato, il prezzo scenderà a 27,55 euro. La licenza è per sempre, ovvero non ci sarà bisogno di rinnovare alcun abbonamento. È possibile testare le funzionalità del programma scaricando la versione di prova, che ti permetterà di processare soltanto 5 immagini, mentre per i documenti verrà applicato il watermark SysTools, così come sui file GIF. Il programma è supportato da tutti i sistemi operativi Windows da 7 a superiore, sia a 32-bit che a 64-bit.