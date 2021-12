Cooler Master MM710: il mouse per giocatori competitivi a metà prezzo

Se sei alla ricerca di un buon mouse da gaming, oggi ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei migliori in assoluto sul piano del rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Cooler Master MM710, un mouse ultraleggero per il gioco competitivo dai componenti top di gamma, al prezzo di una periferica entry-level: solo 25 euro su Amazon grazie ad uno sconto di quasi il 50%. Come sempre si tratta di un’offerta a tempo, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Mouse gaming Cooler Master MM710: caratteristiche tecniche

Il mouse presenta un guscio a nido d’ape che consente di contenere drasticamente il peso che si ferma, infatti, a soli 53 grammi. Si tratta di uno dei mouse più leggeri disponibili sul mercato, per un controllo estremamente rapido e preciso. Il peso, inoltre, è supportato dal cavo intrecciato Ultrawave estremamente leggero e flessibile così da eliminare qualsiasi fronte di attrito, per movimenti simili a quelli che si otterrebbero con una soluzione wireless. La dotazione prevede un totale di 6 tasti, naturalmente completamente personalizzabili attraverso il software. A fare la differenza però sono le prestazioni, in cui la proposta di Cooler Master eccelle.

Troviamo, infatti, un sensore ottico PixArt PMW3389 in grado di raggiungere una risoluzione di ben 16.000 DPI. Per il click destro e sinistro, invece, sono stati applicati switch Omron in grado di resistere a ben 20 milioni di clic. Molto interessante il rivestimento resistente a polvere e acqua che riduce la sudorazione per ottenere una precisione massima anche durante le lunghe sessioni di gioco. I piedini sono realizzati in PTFE che riducono l’attrito senza rinunciare alla durabilità. Dal punto di vista prestazionale, come premesso, si tratta di uno dei mouse più affidabili del mercato con una dotazione al pari dei modelli più costosi. A questo prezzo è un vero e proprio affare per i giocatori competitivi che desiderano le massime prestazioni in ogni contesto.

Grazie ad uno sconto del 44%, il Cooler Master MM710 è disponibile su Amazon a soli 25,99 euro per un risparmio di ben 24 euro sul prezzo di listino.