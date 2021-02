Cooler Master MM720, mouse in offerta su Amazon

I mouse per il gaming devono essere veloci e leggeri. Chi cerca un modello “performante” può sfruttare l’offerta di Amazon sul Cooler Master MM720. L’originale mouse con guscio a nido d’ape è disponibile al prezzo di 47,99 euro.

Cooler Master MM720: sconto del 20%

Il Cooler Master MM720 è indicato per gli utenti destrorsi che usano l’impugnatura ad artiglio, in quanto la forma e la posizione dei pulsanti offrono la massima ergonomia. La struttura a nido d’ape garantisce resistenza e leggerezza (solo 49 grammi) allo stesso tempo. Il mouse può funzionare anche in presenza di polvere e spruzzi d’acqua (certificazione IP58).

Il telaio è in ABS, mentre i piedini sono in PTFE (politetrafluoroetilene) a basso attrito. Il mouse ha LED RGB nella rotella di scorrimento e nel logo che possono essere personalizzati via software e indicano il livello di sensibilità del sensore ottico PixArt PMW3389. Quest’ultima varia tra 400 e 16.000 DPI (sette livelli).

Il cavo intrecciato (lungo 1,8 metri) è resistente e flessibile. Sotto i pulsanti destro e sinistro ci sono due switch ottici con tempo di risposta quasi nullo, quindi nettamente più veloci rispetto agli interruttori meccanici. Sono inoltre molto resistenti, in quanto possono funzionare per 10 milioni di clic.

Il Cooler Master MM720 è disponibile nelle colorazioni bianco e nero, entrambe opache o lucide. Il mouse può essere acquistato su Amazon al prezzo di 47,99 euro, invece di 59,99 euro.