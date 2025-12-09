Copilot down il 9 dicembre: tutti gli aggiornamenti

Il problema dipende da me . È questo il messaggio che sta mostrando Copilot in questi minuti. Il servizio di Microsoft è al momento down o comunque presenta pesanti malfunzionamenti. Si è verificato un problema. Probabilmente ho solo bisogno di tempo per l’aggiornamento è ciò che leggono gli utenti provando a interagire con il chatbot.

Il down di Copilot del 9 dicembre 2025

Se ne stanno accorgendo in molti, considerando il numero dei feedback inviati a Downdetector. Come testimonia il grafico qui sotto, le prime segnalazioni sono arrivate già nel corso del mattino, facendo però poi registrare un picco nel primo pomeriggio, indicativamente intorno alle ore 14:00. Pubblicheremo qui tutti gli aggiornamenti del caso.

Da un breve test condotto in redazione, possiamo confermare che lo stop interessa sia la versione di Copilot raggiungibile tramite browser desktop sia l’applicazione mobile. Per il momento da Microsoft non sono giunte comunicazioni in merito.

Provando ad accedere all’AI, ci si trova a dover fare i conti con un’attesa anonima e prolungata, per poi incontrare messaggi di errore come quello mostrato in apertura oppure Non è possibile raggiungere Copilot. Verifica la connessione a Internet e riprova . Entrambi gli screenshot sono stati catturati sui nostri dispositivi.

Aggiornamento (9 dicembre 2025, 14:50)

Il servizio sembra essere in ripresa. I tempi di caricamento si sono accorciati, anche se risultano ancora più lunghi rispetto al solito. Anche il numero di feedback inviati a Downdetector è in diminuzione, sintomo di un ritorno alla normalità. Microsoft non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle cause dello stop, potrebbe essersi trattato di un sovraccarico dell’infrastruttura.

Aggiornamento (9 dicembre 2025, 14:57)

Forse abbiamo tirato un respiro di sollievo troppo in fretta. Ci sono ancora difficoltà nell’interazione con Copilot. Dopo aver inviato un messaggio, l’AI rimane in uno stato di perenne caricamento.

… in aggiornamento